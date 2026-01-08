تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
في مقطع فيديو… ابنة شيرين عبد الوهاب تلفت الأنظار!
Lebanon 24
08-01-2026
|
06:19
لفتت هنا، ابنة الفنانة
شيرين عبد الوهاب
، الأنظار على
مواقع التواصل الاجتماعي
بعد أن نشرت مقطع فيديو وهي تغني أغنية والدتها الشهيرة "
على بالي
".
وقد أثار ظهورها الانتباه بسرعة، محققاً تفاعلاً واسعاً بين الجمهور.
خلال حوالي 13 ساعة فقط من نشر الفيديو على تطبيق "تيك توك"، تجاوز عدد مشاهداته المليون، ترافق ذلك مع تدفق التعليقات التي أشادت بصوت هنا وأدائها، معتبرين أن إحساسها وطريقتها في الغناء يعكسان بوضوح الطابع الفني لوالدتها، ما دفع الكثيرين للتعبير عن إعجابهم بموهبتها وجرأتها في تقديم نسخة جديدة من إحدى أشهر أغاني
شيرين
.
