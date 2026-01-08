مسيرتها الفنيّة مُهدّدة... فنانة تُركية شابة تتعاطى "الماريغوانا"

بعد إلقاء القبض على مشاهير في عالم الفنّ والإعلام في ، كشفت نتائج فحص طبي لتعاطي المخدرات، عن نتيجة إيجابية في عينة تعود للفنانة الشابة ألينا تيلكي، ما يُهدّد مسيرتها الغنائية.



وقالت وسائل إعلام تركية، إن نتيجة فحص عينة والشعر للفنانة تيلكي جاءت إيجابية، وتتعلق بتعاطيها "الماريغوانا". (ارم نيوز)

