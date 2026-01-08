تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
مسيرتها الفنيّة مُهدّدة... فنانة تُركية شابة تتعاطى "الماريغوانا"
Lebanon 24
08-01-2026
|
16:42
photos
بعد إلقاء القبض على مشاهير في عالم الفنّ والإعلام في
تركيا
، كشفت نتائج فحص طبي لتعاطي المخدرات، عن نتيجة إيجابية في عينة تعود للفنانة
التركية
الشابة ألينا تيلكي، ما يُهدّد مسيرتها الغنائية.
وقالت وسائل إعلام تركية، إن نتيجة فحص عينة
الدم
والشعر للفنانة تيلكي جاءت إيجابية، وتتعلق بتعاطيها "الماريغوانا". (ارم نيوز)
