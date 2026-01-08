بعد توقيفهما في المطار... خبيرة تجميل شهيرة وزوجها إلى السجن!

أشارت مواقع فنيّة، إلى أنّ في أمرت بحبس صانعة المحتوى المعروفة "دكتورة خلود "وزوجها أمين لمدة 21 يوماً على ذمة التحقيق، وإيداعهما السجن المركزي، على خلفية اتهامات تتعلق بجلب مادة "اللاريكا" من الخارج بقصد التعاطي، وعدم الإفصاح عن مبالغ مالية تم ضبطها بحوزتهما في ، ووجود شبهة غسل أموال بحقّهما.



وكانت السلطات الطويتيّة أوقفت "الدكتورة خلود" وزوجها لدى وصولهما إلى المطار، وضبطت المادة المخدرة معهما ومبالغ ماليّة.

Advertisement