فنون ومشاهير

غولدن غلوبز 2026 تنطلق الأحد... ترشيحات قوية للأفلام والمخرجين المميزين

Lebanon 24
08-01-2026 | 15:50
تستعد صناعة السينما الأميركية للاحتفال بالنسخة الثالثة والثمانين من جوائز "غولدن غلوبز"، التي تُقام يوم الأحد المقبل، 11 كانون الثاني، وتعد واحدة من أبرز الجوائز السنوية بعد الأوسكار.

وتشمل ترشيحات الأفلام الدرامية:

  • «فرنكنشتين» لغيليرمو دل تورو

  • «مجرد حادثة» لجعفر بناهي

  • «قيمة عاطفية» ليوآكيم تراير

  • «العميل السري» لكلايبر مندوزا فيلو

  • «خاطئون» لريان كوغلر

  • «هامنت» لكلوي زاو

ويتوقع النقاد فوز فيلم «هامنت» بجاذبيته المستقلة، بينما يُعتبر «فرنكنشتين» الخيار الكلاسيكي للمؤسسة السينمائية.

في فئة الأفلام الكوميدية أو الموسيقية، تتنافس ستة أفلام أبرزها:

  • «قمر أزرق» لرتشارد لينكلاتر

  • «معركة بعد أخرى» لبول توماس أندرسن

  • «مارتي سوبريم» لجوش صفدي

ويتوقع النقاد فوز «معركة بعد أخرى» في هذه الفئة، رغم وجود فرصة ضئيلة لـ«مارتي سوبريم».

أما الأفلام الأجنبية، فتتضمن:

  • «مجرد حادثة» (إيران)

  • «لا خيار آخر» (كوريا الجنوبية)

  • «قيمة عاطفية» (النرويج)

  • «صوت هند رجب» (تونس/فرنسا)

  • «صراط» (إسبانيا)

  • «العميل السري» (البرازيل)

ويُرجح أن يفوز الفيلم النرويجي «قيمة عاطفية»، مع احتمالية مفاجأة من تونس «صوت هند رجب».

وفي مسابقة المخرجين، ينافس:

  • غييلرمو دل تورو («فرنكنشتين»)

  • بول توماس أندرسن («معركة بعد أخرى»)

  • يواكيم تراير («قيمة عاطفية»)

  • جعفر بناهي («مجرد حادثة»)

  • ريان كوغلر («خاطئون»)

  • كلوي زاو («هامنت»)

ويتوقع النقاد فوز بول توماس أندرسن بعد نجاحه الكبير في المهرجانات وفوزه بالعديد من الجوائز الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن جوائز "غولدن غلوبز" غالباً ما تُعتبر مؤشراً مبكراً لمسابقة الأوسكار، لكنها لا تحدد النتائج بشكل قاطع، إذ تتسم المنافسة بين الأفلام والمخرجين بالتباين الكبير هذا العام.

