فنون ومشاهير
طوال 11 عاما من الزواج.. هل تشاجر جورج كلوني مع زوجته اللبنانية الأصل؟
Lebanon 24
09-01-2026
|
01:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد النجم الأميركي
جورج كلوني
عدم تشاجره مع زوجته المحامية
البريطانية
اللبنانية
الأصل
أمل علم الدين
طوال 11 عامًا من زواجهما.
وأشار
كلوني
في حديث لصحيفة
لوس أنجلوس تايمز
إلى أن نضجهما كأحد أسباب عدم الشجار وقال: "هناك فرق. كنتُ في الثانية والخمسين من عمري حين تزوجت. لم أكن أنوي الزواج مجددًا، لكنني وقعتُ في غرام الشخص الذي غيّر كل ذلك".
وأضاف: "لدينا أطفال. لم أكن أرغب في إنجاب أطفال. تغيّر كل شيء لأنني التقيتُ بهذه الإنسانة الرائعة أنا الآن في مرحلةٍ مختلفةٍ تمامًا من حياتي. أشعرُ بأمانٍ أكبر، كما أنني أقل رغبةً في كسب الجدال. عندما تكون شابًا، تحاول الفوز بكل شيء".
وتابع ضاحكًا: "لن أستسلم. لكنها محاولةٌ جيدة. ستوقعني في مشكلةٍ مع زوجتي".
