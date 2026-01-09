تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

طوال 11 عاما من الزواج.. هل تشاجر جورج كلوني مع زوجته اللبنانية الأصل؟

Lebanon 24
09-01-2026 | 01:11
A-
A+
Doc-P-1465864-639035431274812900.jpg
Doc-P-1465864-639035431274812900.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد النجم الأميركي جورج كلوني عدم تشاجره مع زوجته المحامية البريطانية اللبنانية الأصل أمل علم الدين طوال 11 عامًا من زواجهما. 

وأشار كلوني في حديث لصحيفة لوس أنجلوس تايمز إلى أن نضجهما كأحد أسباب عدم الشجار وقال: "هناك فرق. كنتُ في الثانية والخمسين من عمري حين تزوجت. لم أكن أنوي الزواج مجددًا، لكنني وقعتُ في غرام الشخص الذي غيّر كل ذلك".

وأضاف: "لدينا أطفال. لم أكن أرغب في إنجاب أطفال. تغيّر كل شيء لأنني التقيتُ بهذه الإنسانة الرائعة  أنا الآن في مرحلةٍ مختلفةٍ تمامًا من حياتي. أشعرُ بأمانٍ أكبر، كما أنني أقل رغبةً في كسب الجدال. عندما تكون شابًا، تحاول الفوز بكل شيء".

وتابع ضاحكًا: "لن أستسلم. لكنها محاولةٌ جيدة. ستوقعني في مشكلةٍ مع زوجتي".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جورج كلوني يودّع الأفلام الرومانسية نهائياً.. بسبب زوجته اللبنانية الأصل!
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 09:49:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد حصوله وزوجته اللبنانية الأصل على الجنسية الفرنسية.. ترامب ينتقد جورج كلوني وهذا ما قاله
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 09:49:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بموجب مرسوم.. جورج كلوني وزوجته اللبنانية الأصل يحصلان على جنسية جديدة
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 09:49:31 Lebanon 24 Lebanon 24
أثار جدلا واسعاً.. جورج كلوني يكشف مُفاجأة عن زوجته اللبنانية أمل علم الدين (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 09:49:31 Lebanon 24 Lebanon 24

لوس أنجلوس تايمز

أمل علم الدين

جورج كلوني

البريطانية

لوس أنجلوس

البريطاني

لبنان

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:42 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:11 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:50 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:04 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-01-08
Lebanon24
16:42 | 2026-01-08
Lebanon24
16:11 | 2026-01-08
Lebanon24
15:50 | 2026-01-08
Lebanon24
15:04 | 2026-01-08
Lebanon24
14:17 | 2026-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24