16
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
9
o
بعلبك
-8
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
فنون ومشاهير
رضوى الشربيني تشن هجوما على فنانة شابة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
09-01-2026
|
03:02
A-
A+
A+
A-
هاجمت الإعلامية
المصرية
رضوى الشربيني
الفنانة الشابة إيمان الزايدي وذلك بعد أيام على إعلانها عن طلاقها من لاعب
الكرة
محمد عبد
المنصف زوج الفنانة
لقاء الخميسي
.
وقالت
رضوى
في برنامج "هي وبس" الذي تقدّمه عبر قناة dmc ":"إيمان الزايدي بتقول لنا إنها اتجوزت عبد المنصف 7 سنين واتطلّقت منه، فين صورة الزواج يا فنانة؟ هو بيبقى إشهار في الطلاق بس؟ الزواج فيه إشهار، نحب نشوف صورتك في الزواج قبل الطلاق، أنتِ خضّتينا يا فنانة".
وأضافت: "هل كنتِ عارفة إنه متزوج بقاله 21 سنة؟ وحضرتك قاعدة سبع سنين زوجة تانية غصب عنك؟ هل اتفقتي مع الكابتن وأنتوا في السرّ إنكم هتطلّقوا في العلن؟ هل خدتي بالك وقع الخبر على
الست
اللي بقالها 21 سنة متجوّزة وعندها ولدين وقع الخبر عليها هيبقى عامل إزاي؟ واحدة استحملت سبع سنين زواج في السرّ لازم الزتونة بتاعة الآخر دي ليه؟".
وتابعت: "مفيش واحدة هتقعد مع واحد في السرّ سبع سنين غصب عنها، لو بتنشري الخبر علشان تقفلي عليه فلقاء الخميسي مستمرة في زواجها من زوجها".
واختتمت رضوى الشربيني حديثها قائلةً: "لقاء الخميسي مستمرة في زواجها من عبد المنصف، وبتقول أنا مش ست بتاعة طلاق، أنا أتربّيت في أسرة كلها تسامح، واتعلّمت إني أغفر، وعبد المنصف علّمني حاجات كتير طول الـ21 سنة تخلّيني أقعد معاه وأعاتب لكن متطلّقش".
رضوى الشربيني
لقاء الخميسي
محمد عبد
المصرية
الشربين
محمد ع
مصرية
الكرة
