رضوى الشربيني تشن هجوما على فنانة شابة.. إليكم السبب (فيديو)

هاجمت الإعلامية الفنانة الشابة إيمان الزايدي وذلك بعد أيام على إعلانها عن طلاقها من لاعب المنصف زوج الفنانة .



وقالت في برنامج "هي وبس" الذي تقدّمه عبر قناة dmc ":"إيمان الزايدي بتقول لنا إنها اتجوزت عبد المنصف 7 سنين واتطلّقت منه، فين صورة الزواج يا فنانة؟ هو بيبقى إشهار في الطلاق بس؟ الزواج فيه إشهار، نحب نشوف صورتك في الزواج قبل الطلاق، أنتِ خضّتينا يا فنانة".



وأضافت: "هل كنتِ عارفة إنه متزوج بقاله 21 سنة؟ وحضرتك قاعدة سبع سنين زوجة تانية غصب عنك؟ هل اتفقتي مع الكابتن وأنتوا في السرّ إنكم هتطلّقوا في العلن؟ هل خدتي بالك وقع الخبر على اللي بقالها 21 سنة متجوّزة وعندها ولدين وقع الخبر عليها هيبقى عامل إزاي؟ واحدة استحملت سبع سنين زواج في السرّ لازم الزتونة بتاعة الآخر دي ليه؟".



وتابعت: "مفيش واحدة هتقعد مع واحد في السرّ سبع سنين غصب عنها، لو بتنشري الخبر علشان تقفلي عليه فلقاء الخميسي مستمرة في زواجها من زوجها".



واختتمت رضوى الشربيني حديثها قائلةً: "لقاء الخميسي مستمرة في زواجها من عبد المنصف، وبتقول أنا مش ست بتاعة طلاق، أنا أتربّيت في أسرة كلها تسامح، واتعلّمت إني أغفر، وعبد المنصف علّمني حاجات كتير طول الـ21 سنة تخلّيني أقعد معاه وأعاتب لكن متطلّقش".









