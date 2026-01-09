تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
أزمة فنية وخسائر في أعمالها.. ماذا يجري مع منى زكي؟
Lebanon 24
09-01-2026
|
03:47
photos
بعد الأخبار التي تم تداولها مؤخرا عن تعرض الفنانة
المصرية
منى زكي
لأزمة فنية وخسائر في أعمالها، نتيجة خلافات مع مديرة أعمالها، وإضاعتها لعدد من الفرص الفنية المهمة، نفت الأخيرة كل ما أشيع عن هذا الأمر تمامًا.
وشدد منى في تصريحات صحافية على أن كل ما يثار حول خلافات داخلية أو خسائر فنية لا أساس له من الصحة، وأنها لم تتعرض لأي مشاكل مع فريق عملها أو مع شركات الإنتاج.
وجاءت تلك الأخبار ضمن حملة الهجوم التي تواجهها منى خلال الفترة الحالية بعد تقديمها فيلم "
الست
" الذي تجسد فيه شخصية
كوكب الشرق
أم كلثوم
، وقوبلت بسببه بهجوم وانتقادات حادة حتى من قبل عرض الفيلم.
كوكب الشرق
أم كلثوم
الشرق أم
منى زكي
المصرية
