أزمة فنية وخسائر في أعمالها.. ماذا يجري مع منى زكي؟

بعد الأخبار التي تم تداولها مؤخرا عن تعرض الفنانة لأزمة فنية وخسائر في أعمالها، نتيجة خلافات مع مديرة أعمالها، وإضاعتها لعدد من الفرص الفنية المهمة، نفت الأخيرة كل ما أشيع عن هذا الأمر تمامًا.



وشدد منى في تصريحات صحافية على أن كل ما يثار حول خلافات داخلية أو خسائر فنية لا أساس له من الصحة، وأنها لم تتعرض لأي مشاكل مع فريق عملها أو مع شركات الإنتاج.



وجاءت تلك الأخبار ضمن حملة الهجوم التي تواجهها منى خلال الفترة الحالية بعد تقديمها فيلم " " الذي تجسد فيه شخصية ، وقوبلت بسببه بهجوم وانتقادات حادة حتى من قبل عرض الفيلم.











