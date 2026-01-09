تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير

أزمة فنية وخسائر في أعمالها.. ماذا يجري مع منى زكي؟

Lebanon 24
09-01-2026 | 03:47
بعد الأخبار التي تم تداولها مؤخرا عن تعرض الفنانة المصرية منى زكي لأزمة فنية وخسائر في أعمالها، نتيجة خلافات مع مديرة أعمالها، وإضاعتها لعدد من الفرص الفنية المهمة، نفت الأخيرة كل ما أشيع عن هذا الأمر تمامًا.

وشدد منى في تصريحات صحافية على أن كل ما يثار حول خلافات داخلية أو خسائر فنية لا أساس له من الصحة، وأنها لم تتعرض لأي مشاكل مع فريق عملها أو مع شركات الإنتاج.

وجاءت تلك الأخبار ضمن حملة الهجوم التي تواجهها منى خلال الفترة الحالية بعد تقديمها فيلم "الست" الذي تجسد فيه شخصية كوكب الشرق أم كلثوم، وقوبلت بسببه بهجوم وانتقادات حادة حتى من قبل عرض الفيلم.




