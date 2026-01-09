آخر المعلومات عن قضية فضل شاكر.. ماذا كشف أمام الحكمة؟

اتخذت قضية الفنان اللبناني فضل شاكر منعطفاً حاسماً إثر مثوله في الجلسة الأولى أمام ليواجه اتهامات بالمشاركة في أعمال مسلحة خلال الأحداث الأمنية التي شهدتها منطقة وجبل منذ 2013، ما أدى إلى صدور أحكام غيابية بحقه، في حين مكث لسنوات في مخيم " "، قبل تسليم نفسه، مؤخرًا، للسلطات .



وبحسب مصادر، فإنه "تم تحديد جلسة جديدة لمحاكمة شاكر اليوم الجمعة، مع ترجيحات بإخلاء سبيله على ذمة القضية".



وقالت المصادر إن "نجم الغناء البارز أفاد في التحقيقات بأن تهديدات النظام السوري السابق وبشار ، دفعته للجوء والاحتماء بالشيخ أحمد خلال الفترة التي سبقت الأحداث المعروفة في صيدا".



وأكدت أن "شاكر نفى تماماً مشاركته في أي معركة ضد الجيش"، مؤكداً أن "جميع المعطيات والشهود أكدوا صحة أقواله، وهو ما يعزز موقفه القانوني في القضية".



وأضافت أن "فريق الدفاع عن شاكر، بقيادة المحامية أماتا مبارك، قدم طلباً لإخلاء سبيله على ذمة التحقيق، خاصة بعد إسقاط تهمة عنه".



وأشارت إلى أن "التحقيقات ركزت على مراجعة جميع الأدلة والمقاطع المتداولة على مواقع التواصل، للتأكد من عدم ارتباطها بأي اتهامات جديدة، بما يوضح السياق الحقيقي لتصرفات الفنان خلال السنوات الماضية". (ارم)



