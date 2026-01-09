محاميها أكّد الخبر.. سجن صانعة محتوى شهيرة وزوجها بعد ضبط أموال ومخدرات بحوزتهما في المطار

أكد المحامي أحد أعضاء هيئة الدفاع عن صانعة المحتوى المعروفة "الدكتورة خلود" وزوجها ، صحة الأنباء المتداولة بشأن توقيفهما في ، مؤكداً أن قررت حبسهما احتياطياً لمدة 21 يوماً على ذمة التحقيق.



وأوضح دشتي لـ"ET بالعربي"، أن قرار الحبس الاحتياطي لا يعني إدانة المتهمين أو ثبوت التهم المنسوبة إليهما، مشدداً على أن القضية لا تزال في إطار التحقيقات الأوّلية.



وأضاف أن الاتهامات المتداولة، والتي تشمل تعاطي المؤثرات العقلية، وعدم الإفصاح عن مبالغ مالية، وشبهة غسل الأموال، ليست أحكاماً نهائية، وقد يتم تعديلها أو استبعاد بعضها بحسب ما تسفر عنه التحقيقات. (الامارات 24)

Advertisement