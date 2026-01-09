تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

بعد صراع طويل مع المرض... الموت يُغيّب مُخرجاً عالميّاً شهيراً (صورة)

Lebanon 24
09-01-2026 | 09:51
بعد صراع طويل مع المرض، توفي المخرج المجري بيلا تار، صاحب الأفلام الملحمية البطيئة بالأبيض والأسود، والتي ركزت على تفاصيل الحياة اليومية، في مستشفى في بودابست عن عمر يناهز 70 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.
 
 
وأكّدت ريكا غابورجاني ابنة زوجته خبر وفاة المخرج الذي عرف بأسلوبه التجريبي الثوري في السرد السينمائي، حيث امتدت لقطاته لدقائق طويلة، مع التركيز على وجوه الشخصيات والمشاهد الطبيعية القاحلة في المجر، ما أتاح الغوص في أعماق المشاعر الإنسانية.

ومن أبرز أعماله فيلم "ساتانتانغو" الذي استغرق سبع ساعات ونصف، و"فيركمايستر هارمونيز"، اللذان جسّدا حياة الفئات المهمشة في الريف المجري وأظهرا الصراع الإنساني بتفاصيل دقيقة. (ارم نيوز)
 
"عملاق السينما البطيئة".. وفاة المخرج بيلا تار عن 70 عامًا
