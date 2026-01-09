بعد صراع طويل مع المرض... الموت يُغيّب مُخرجاً عالميّاً شهيراً (صورة)

بعد صراع طويل مع المرض، توفي المخرج المجري تار، صاحب الأفلام الملحمية البطيئة بالأبيض والأسود، والتي ركزت على تفاصيل الحياة اليومية، في مستشفى في عن عمر يناهز 70 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.

وأكّدت ريكا غابورجاني ابنة زوجته خبر وفاة المخرج الذي عرف بأسلوبه التجريبي الثوري في السرد السينمائي، حيث امتدت لقطاته لدقائق طويلة، مع التركيز على وجوه الشخصيات والمشاهد الطبيعية القاحلة في ، ما أتاح الغوص في أعماق المشاعر الإنسانية.



ومن أبرز أعماله فيلم "ساتانتانغو" الذي استغرق سبع ساعات ونصف، و"فيركمايستر هارمونيز"، اللذان جسّدا حياة الفئات المهمشة في الريف المجري وأظهرا الصراع الإنساني بتفاصيل دقيقة. (ارم نيوز)