تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
-8
o
بشري
8
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
إطلالة عفوية لياسمين صبري داخل السيارة تشعل تفاعل المتابعين
Lebanon 24
09-01-2026
|
11:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الممثلة
ياسمين صبري
صورة جديدة عبر خاصية «القصص» على حسابها في إنستغرام، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال داخل السيارة، مرتدية نظارة شمسية، وعلّقت بموسيقى Afrobeats، ما لاقى تفاعلًا واسعًا من متابعيها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عفوية وجاذبية.. ستوري جديدة لريتا حرب تثير تفاعل المتابعين
Lebanon 24
عفوية وجاذبية.. ستوري جديدة لريتا حرب تثير تفاعل المتابعين
09/01/2026 21:10:55
09/01/2026 21:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ساندرا رزق تلفت انتباه متابعيها بإطلالة أنيقة وعفوية
Lebanon 24
ساندرا رزق تلفت انتباه متابعيها بإطلالة أنيقة وعفوية
09/01/2026 21:10:55
09/01/2026 21:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
منشور رابعة الزيات عن المعاملة بالمثل يثير تفاعل المتابعين
Lebanon 24
منشور رابعة الزيات عن المعاملة بالمثل يثير تفاعل المتابعين
09/01/2026 21:10:55
09/01/2026 21:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة جديدة لأمل طالب تثير تفاعل المتابعين
Lebanon 24
صورة جديدة لأمل طالب تثير تفاعل المتابعين
09/01/2026 21:10:55
09/01/2026 21:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ياسمين صبري
بري
تابع
قد يعجبك أيضاً
وليد الحلاني يلفت الأنظار بصورة جديدة
Lebanon 24
وليد الحلاني يلفت الأنظار بصورة جديدة
13:07 | 2026-01-09
09/01/2026 01:07:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... الموت يُغيّب مُخرجاً عالميّاً شهيراً (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... الموت يُغيّب مُخرجاً عالميّاً شهيراً (صورة)
09:51 | 2026-01-09
09/01/2026 09:51:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل صورة لفضل شاكر... هذه تفاصيل ما جرى اليوم خلال جلسة مُحاكمته
Lebanon 24
أوّل صورة لفضل شاكر... هذه تفاصيل ما جرى اليوم خلال جلسة مُحاكمته
08:34 | 2026-01-09
09/01/2026 08:34:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قالته في فيديو مُؤثّر... هكذا احتفلت كيت ميدلتون بعيد ميلادها الـ44
Lebanon 24
ما قالته في فيديو مُؤثّر... هكذا احتفلت كيت ميدلتون بعيد ميلادها الـ44
08:12 | 2026-01-09
09/01/2026 08:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إنتهاء جلسة الإستماع إليه... تحديد جلسة جديدة لفضل شاكر في هذا التاريخ
Lebanon 24
بعد إنتهاء جلسة الإستماع إليه... تحديد جلسة جديدة لفضل شاكر في هذا التاريخ
08:00 | 2026-01-09
09/01/2026 08:00:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في الساعات المُقبلة... الأب إيلي خنيصر: هذا ما ينتظر لبنان من أمطار وثلوج
Lebanon 24
في الساعات المُقبلة... الأب إيلي خنيصر: هذا ما ينتظر لبنان من أمطار وثلوج
06:38 | 2026-01-09
09/01/2026 06:38:56
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على "فتى تائه" عند مفرق فالوغا... قوى الأمن اكتشفت مفاجأة غير متوقّعة بعد تفتيشه
Lebanon 24
العثور على "فتى تائه" عند مفرق فالوغا... قوى الأمن اكتشفت مفاجأة غير متوقّعة بعد تفتيشه
07:59 | 2026-01-09
09/01/2026 07:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أين الـ100 ألف الجديدة؟
Lebanon 24
أين الـ100 ألف الجديدة؟
14:34 | 2026-01-08
08/01/2026 02:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"وداعاً ساندرا رحلت مبكراً جداً"... الموت يُؤلم فناناً معروفاً: هكذا تُوفِيَت "إبنتي الصغرى"
Lebanon 24
"وداعاً ساندرا رحلت مبكراً جداً"... الموت يُؤلم فناناً معروفاً: هكذا تُوفِيَت "إبنتي الصغرى"
23:00 | 2026-01-08
08/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاهد من إيران... تظاهرات كبيرة في عدّة مدن وترامب يُهدّد: سنضرب بقوّة شديدة
Lebanon 24
مشاهد من إيران... تظاهرات كبيرة في عدّة مدن وترامب يُهدّد: سنضرب بقوّة شديدة
16:08 | 2026-01-08
08/01/2026 04:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
13:07 | 2026-01-09
وليد الحلاني يلفت الأنظار بصورة جديدة
09:51 | 2026-01-09
بعد صراع طويل مع المرض... الموت يُغيّب مُخرجاً عالميّاً شهيراً (صورة)
08:34 | 2026-01-09
أوّل صورة لفضل شاكر... هذه تفاصيل ما جرى اليوم خلال جلسة مُحاكمته
08:12 | 2026-01-09
ما قالته في فيديو مُؤثّر... هكذا احتفلت كيت ميدلتون بعيد ميلادها الـ44
08:00 | 2026-01-09
بعد إنتهاء جلسة الإستماع إليه... تحديد جلسة جديدة لفضل شاكر في هذا التاريخ
05:18 | 2026-01-09
محاميها أكّد الخبر.. سجن صانعة محتوى شهيرة وزوجها بعد ضبط أموال ومخدرات بحوزتهما في المطار
فيديو
رضوى الشربيني تشن هجوما على فنانة شابة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
رضوى الشربيني تشن هجوما على فنانة شابة.. إليكم السبب (فيديو)
03:02 | 2026-01-09
09/01/2026 21:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
04:49 | 2026-01-08
09/01/2026 21:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
09/01/2026 21:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24