تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
-8
o
بشري
10
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
وليد الحلاني يلفت الأنظار بصورة جديدة
Lebanon 24
09-01-2026
|
13:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر الفنان
وليد الحلاني
صورة جديدة على حسابه في إنستغرام، يظهر فيها بإطلالة كاجوال مع ابتسامة عفوية، حيث شارك متابعيه أجواء مريحة ومميزة مع أغنيته "بسّتك" التي تعمل في الخلفية، ما لاقى تفاعلاً واسعاً من جمهوره.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رانيا يوسف وزوجها يلفتان الأنظار على الريد كاربت (صورة)
Lebanon 24
رانيا يوسف وزوجها يلفتان الأنظار على الريد كاربت (صورة)
10/01/2026 00:21:04
10/01/2026 00:21:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان قصير.. ديمة قندلفت تلفت الأنظار (صورة)
Lebanon 24
بفستان قصير.. ديمة قندلفت تلفت الأنظار (صورة)
10/01/2026 00:21:04
10/01/2026 00:21:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ساندرا رزق تلفت الأنظار بـ إطلالتها الأخيرة (صورة)
Lebanon 24
ساندرا رزق تلفت الأنظار بـ إطلالتها الأخيرة (صورة)
10/01/2026 00:21:04
10/01/2026 00:21:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ريتا حرب تلفت الأنظار بطلة أنيقة وجذابة (صورة)
Lebanon 24
ريتا حرب تلفت الأنظار بطلة أنيقة وجذابة (صورة)
10/01/2026 00:21:04
10/01/2026 00:21:04
Lebanon 24
Lebanon 24
وليد الحلاني
✨ الخلف
تابع
قد يعجبك أيضاً
إطلالة جذابة لإيميه صياح تلامس ذوق محبي الموضة
Lebanon 24
إطلالة جذابة لإيميه صياح تلامس ذوق محبي الموضة
15:30 | 2026-01-09
09/01/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلالة عفوية لياسمين صبري داخل السيارة تشعل تفاعل المتابعين
Lebanon 24
إطلالة عفوية لياسمين صبري داخل السيارة تشعل تفاعل المتابعين
11:32 | 2026-01-09
09/01/2026 11:32:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... الموت يُغيّب مُخرجاً عالميّاً شهيراً (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... الموت يُغيّب مُخرجاً عالميّاً شهيراً (صورة)
09:51 | 2026-01-09
09/01/2026 09:51:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل صورة لفضل شاكر... هذه تفاصيل ما جرى اليوم خلال جلسة مُحاكمته
Lebanon 24
أوّل صورة لفضل شاكر... هذه تفاصيل ما جرى اليوم خلال جلسة مُحاكمته
08:34 | 2026-01-09
09/01/2026 08:34:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قالته في فيديو مُؤثّر... هكذا احتفلت كيت ميدلتون بعيد ميلادها الـ44
Lebanon 24
ما قالته في فيديو مُؤثّر... هكذا احتفلت كيت ميدلتون بعيد ميلادها الـ44
08:12 | 2026-01-09
09/01/2026 08:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في الساعات المُقبلة... الأب إيلي خنيصر: هذا ما ينتظر لبنان من أمطار وثلوج
Lebanon 24
في الساعات المُقبلة... الأب إيلي خنيصر: هذا ما ينتظر لبنان من أمطار وثلوج
06:38 | 2026-01-09
09/01/2026 06:38:56
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على "فتى تائه" عند مفرق فالوغا... قوى الأمن اكتشفت مفاجأة غير متوقّعة بعد تفتيشه
Lebanon 24
العثور على "فتى تائه" عند مفرق فالوغا... قوى الأمن اكتشفت مفاجأة غير متوقّعة بعد تفتيشه
07:59 | 2026-01-09
09/01/2026 07:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"وداعاً ساندرا رحلت مبكراً جداً"... الموت يُؤلم فناناً معروفاً: هكذا تُوفِيَت "إبنتي الصغرى"
Lebanon 24
"وداعاً ساندرا رحلت مبكراً جداً"... الموت يُؤلم فناناً معروفاً: هكذا تُوفِيَت "إبنتي الصغرى"
23:00 | 2026-01-08
08/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. إلقاء قنبلة على نائبة
Lebanon 24
بالفيديو.. إلقاء قنبلة على نائبة
13:39 | 2026-01-09
09/01/2026 01:39:44
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيليّ عن "حرب لبنان".. إليكُم ما أعلنه
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيليّ عن "حرب لبنان".. إليكُم ما أعلنه
12:30 | 2026-01-09
09/01/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
15:30 | 2026-01-09
إطلالة جذابة لإيميه صياح تلامس ذوق محبي الموضة
11:32 | 2026-01-09
إطلالة عفوية لياسمين صبري داخل السيارة تشعل تفاعل المتابعين
09:51 | 2026-01-09
بعد صراع طويل مع المرض... الموت يُغيّب مُخرجاً عالميّاً شهيراً (صورة)
08:34 | 2026-01-09
أوّل صورة لفضل شاكر... هذه تفاصيل ما جرى اليوم خلال جلسة مُحاكمته
08:12 | 2026-01-09
ما قالته في فيديو مُؤثّر... هكذا احتفلت كيت ميدلتون بعيد ميلادها الـ44
08:00 | 2026-01-09
بعد إنتهاء جلسة الإستماع إليه... تحديد جلسة جديدة لفضل شاكر في هذا التاريخ
فيديو
رضوى الشربيني تشن هجوما على فنانة شابة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
رضوى الشربيني تشن هجوما على فنانة شابة.. إليكم السبب (فيديو)
03:02 | 2026-01-09
10/01/2026 00:21:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
04:49 | 2026-01-08
10/01/2026 00:21:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
10/01/2026 00:21:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24