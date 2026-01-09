تجربة جديدة لماجد المهندس تجمع بين الغناء الخليجي والمصري

يحيى النجم حفلاً غنائيًا يوم 30 كانون الثاني بالكويت، ومن المقرر أن يقدم باقة مميزة من أشهر أغنياته خاصة الخليجية المحببة لدى الجمهور.وخاض النجم ماجد المهندس تجربة غنائية لم يقدمها من قبل، وقدم لأول مرة أغنية ضمن أحداث فيلم " "، والأغنية تحمل اسم "لو زعلان" وأبدى النجم ماجد المهندس سعادته بتقديمها، مؤكدا أنها المرة الأولى التي يخوض فيها هذه التجربة، ويقدم أغنية ضمن أحداث فيلم، مشيراً إلى أن الفكرة أعجبته، وتحمس لها فور عرضها عليه، وأكد أن سر تحمسه للأغنية أنها باللهجة ، وقريبة جدا من لغة وتشبه كثيرا المصريين.وطرح النجم ماجد المهندس أغنية بعنوان "يا عيونى" على " " يتعاون فيها مع فريق عمل أغنيته التى طرحها مؤخرًا بعنوان " " الأغنية من كلمات برقان وألحان فهد الناصر، وأغنية "مسكين"، من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي.وطرح النجم ماجد المهندس، مؤخرًا، أغنية تحمل اسم "لندن"، على "يوتيوب"، ومنصات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة. (اليوم السابع)