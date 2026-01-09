تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تجربة جديدة لماجد المهندس تجمع بين الغناء الخليجي والمصري

Lebanon 24
09-01-2026 | 23:00
يحيى النجم ماجد المهندس حفلاً غنائيًا يوم 30 كانون الثاني بالكويت، ومن المقرر أن يقدم باقة مميزة من أشهر أغنياته خاصة الخليجية المحببة لدى الجمهور.

وخاض النجم ماجد المهندس تجربة غنائية لم يقدمها من قبل، وقدم لأول مرة أغنية مصرية ضمن أحداث فيلم "جوازة توكسيك"، والأغنية تحمل اسم "لو زعلان" وأبدى النجم ماجد المهندس سعادته بتقديمها، مؤكدا أنها المرة الأولى التي يخوض فيها هذه التجربة، ويقدم أغنية ضمن أحداث فيلم، مشيراً إلى أن الفكرة أعجبته، وتحمس لها فور عرضها عليه، وأكد أن سر تحمسه للأغنية أنها باللهجة المصرية، وقريبة جدا من لغة الشارع المصري وتشبه كثيرا المصريين.

وطرح النجم ماجد المهندس أغنية بعنوان "يا عيونى" على "يوتيوب" يتعاون فيها مع فريق عمل أغنيته التى طرحها مؤخرًا بعنوان "لندن" الأغنية من كلمات برقان وألحان فهد الناصر، وأغنية "مسكين"، من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي.

وطرح النجم ماجد المهندس، مؤخرًا، أغنية تحمل اسم "لندن"، على "يوتيوب"، ومنصات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة. (اليوم السابع)
 
