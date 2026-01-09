إطلالة جذابة لإيميه صياح تلامس ذوق محبي الموضة

شاركت الممثلة ومقدمة البرامج إيميه جمهورها بإطلالة أنيقة وجذابة من خلال صورة "سيلفي" في المصعد، مرتدية فستان بنقشة النمر مع جاكيت بني وحذاء بوت منسق، وتوجه لهم تحية نهاية الأسبوع بـ"Bon weekend!".

Advertisement