16
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
-8
o
بشري
10
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
فنون ومشاهير
إطلالة جذابة لإيميه صياح تلامس ذوق محبي الموضة
Lebanon 24
09-01-2026
|
15:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
شاركت الممثلة ومقدمة البرامج إيميه
صياح
جمهورها بإطلالة أنيقة وجذابة من خلال صورة "سيلفي" في المصعد، مرتدية فستان بنقشة النمر مع جاكيت بني وحذاء بوت منسق، وتوجه لهم تحية نهاية الأسبوع بـ"Bon weekend!".
