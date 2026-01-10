الأطباء لم يتمكنوا من تشخيص حالتها.. وفاة ابنة فنان شهير بعد أيام على فقدانه والده (صورة)

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
10-01-2026 | 00:04
توفيت ابنة الفنان المصري أحمد عبد الحميد بعد تعرضها لأزمة صحية خلال الأيام الماضية جرى على إثرها نقلها إلى أحد مستشفيات القاهرة
 
 
 
وتوفيت ابنة عبد الحميد بعد أيام قليلة من وفاة والده عقب صراع مع المرض.

وفي نيسان الماضي وبعد نحو شهرين من ولادة ابنته، لجأ عبد الحميد إلى جمهوره ومتابعيه طالباً الدعاء لابنته، أملاً في تجاوز محنتها الصحية وبدء حياتها الطبيعية إلى جوار والديها.

ورغم انشغاله بالمشاركة في عدد من الأعمال الفنية خلال الأشهر الأخيرة، ظل الفنان المصري حريصاً على مشاركة تفاصيل وضع طفلته الصحية، مكرراً طلب الدعاء لها في كل مناسبة.

وأشار إلى أن كبار الأطباء في مصر لم يتمكنوا من تشخيص حالة طفلته، مؤكداً أن الأمر لا يعود إلى تقصير طبي، بل إلى مشيئة إلهية جعلت حالتها نادرة ومحيرة، بعدما طرق جميع الأبواب الممكنة سعياً للعلاج.

مواضيع ذات صلة
بعد إصابته بعدوى داخل المستشفى وتدهور حالته.. وفاة فنان شهير عن عمر 60 عاماً (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 10:09:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أيام على زفافه.. فنانة شهيرة تُعلن إصابة ابنها في رقبته (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 10:09:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد وفاة والده الفنان الكبير... آدم بكري في كلامٍ مُؤثّر: بكير يا عمري انت (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 10:09:31 Lebanon 24 Lebanon 24
كان يعيش في أستراليا... وفاة فنان عربيّ شهير بعد صراع مع المرض (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 10:09:31 Lebanon 24 Lebanon 24

