فنون ومشاهير
الأطباء لم يتمكنوا من تشخيص حالتها.. وفاة ابنة فنان شهير بعد أيام على فقدانه والده (صورة)
Lebanon 24
10-01-2026
|
00:04
توفيت ابنة الفنان المصري أحمد
عبد الحميد
بعد تعرضها لأزمة صحية خلال الأيام الماضية جرى على إثرها نقلها إلى أحد مستشفيات
القاهرة
.
وتوفيت ابنة عبد الحميد بعد أيام قليلة من وفاة والده عقب صراع مع المرض.
وفي نيسان الماضي وبعد نحو شهرين من ولادة ابنته، لجأ عبد الحميد إلى جمهوره ومتابعيه طالباً الدعاء لابنته، أملاً في تجاوز محنتها الصحية وبدء حياتها الطبيعية إلى جوار والديها.
ورغم انشغاله بالمشاركة في عدد من الأعمال الفنية خلال الأشهر الأخيرة، ظل الفنان المصري حريصاً على مشاركة تفاصيل وضع طفلته الصحية، مكرراً طلب الدعاء لها في كل مناسبة.
وأشار إلى أن كبار الأطباء في مصر لم يتمكنوا من تشخيص حالة طفلته، مؤكداً أن الأمر لا يعود إلى تقصير طبي، بل إلى مشيئة إلهية جعلت حالتها نادرة ومحيرة، بعدما طرق جميع الأبواب الممكنة سعياً للعلاج.
بعد إصابته بعدوى داخل المستشفى وتدهور حالته.. وفاة فنان شهير عن عمر 60 عاماً (صورة)
Lebanon 24
بعد إصابته بعدوى داخل المستشفى وتدهور حالته.. وفاة فنان شهير عن عمر 60 عاماً (صورة)
10/01/2026 10:09:31
10/01/2026 10:09:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أيام على زفافه.. فنانة شهيرة تُعلن إصابة ابنها في رقبته (صورة)
Lebanon 24
بعد أيام على زفافه.. فنانة شهيرة تُعلن إصابة ابنها في رقبته (صورة)
10/01/2026 10:09:31
10/01/2026 10:09:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة والده الفنان الكبير... آدم بكري في كلامٍ مُؤثّر: بكير يا عمري انت (صورة)
Lebanon 24
بعد وفاة والده الفنان الكبير... آدم بكري في كلامٍ مُؤثّر: بكير يا عمري انت (صورة)
10/01/2026 10:09:31
10/01/2026 10:09:31
Lebanon 24
Lebanon 24
كان يعيش في أستراليا... وفاة فنان عربيّ شهير بعد صراع مع المرض (صورة)
Lebanon 24
كان يعيش في أستراليا... وفاة فنان عربيّ شهير بعد صراع مع المرض (صورة)
10/01/2026 10:09:31
10/01/2026 10:09:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
10/01/2026 02:16:51
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في أهم الأعمال.. نجم كبير يُناشد للحصول على الجنسية السورية
Lebanon 24
شارك في أهم الأعمال.. نجم كبير يُناشد للحصول على الجنسية السورية
23:42 | 2026-01-09
09/01/2026 11:42:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تجربة جديدة لماجد المهندس تجمع بين الغناء الخليجي والمصري
Lebanon 24
تجربة جديدة لماجد المهندس تجمع بين الغناء الخليجي والمصري
23:00 | 2026-01-09
09/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلالة جذابة لإيميه صياح تلامس ذوق محبي الموضة
Lebanon 24
إطلالة جذابة لإيميه صياح تلامس ذوق محبي الموضة
15:30 | 2026-01-09
09/01/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وليد الحلاني يلفت الأنظار بصورة جديدة
Lebanon 24
وليد الحلاني يلفت الأنظار بصورة جديدة
13:07 | 2026-01-09
09/01/2026 01:07:52
Lebanon 24
Lebanon 24
في الساعات المُقبلة... الأب إيلي خنيصر: هذا ما ينتظر لبنان من أمطار وثلوج
Lebanon 24
في الساعات المُقبلة... الأب إيلي خنيصر: هذا ما ينتظر لبنان من أمطار وثلوج
06:38 | 2026-01-09
09/01/2026 06:38:56
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على "فتى تائه" عند مفرق فالوغا... قوى الأمن اكتشفت مفاجأة غير متوقّعة بعد تفتيشه
Lebanon 24
العثور على "فتى تائه" عند مفرق فالوغا... قوى الأمن اكتشفت مفاجأة غير متوقّعة بعد تفتيشه
07:59 | 2026-01-09
09/01/2026 07:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيليّ عن "حرب لبنان".. إليكُم ما أعلنه
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيليّ عن "حرب لبنان".. إليكُم ما أعلنه
12:30 | 2026-01-09
09/01/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. إلقاء قنبلة على نائبة
Lebanon 24
بالفيديو.. إلقاء قنبلة على نائبة
13:39 | 2026-01-09
09/01/2026 01:39:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أوكرانيا.. هل تكون هذه الدولة الهدف التالي لبوتين؟
Lebanon 24
بعد أوكرانيا.. هل تكون هذه الدولة الهدف التالي لبوتين؟
13:00 | 2026-01-09
09/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
02:16 | 2026-01-10
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
23:42 | 2026-01-09
شارك في أهم الأعمال.. نجم كبير يُناشد للحصول على الجنسية السورية
23:00 | 2026-01-09
تجربة جديدة لماجد المهندس تجمع بين الغناء الخليجي والمصري
15:30 | 2026-01-09
إطلالة جذابة لإيميه صياح تلامس ذوق محبي الموضة
13:07 | 2026-01-09
وليد الحلاني يلفت الأنظار بصورة جديدة
11:32 | 2026-01-09
إطلالة عفوية لياسمين صبري داخل السيارة تشعل تفاعل المتابعين
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
10/01/2026 10:09:31
Lebanon 24
Lebanon 24
رضوى الشربيني تشن هجوما على فنانة شابة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
رضوى الشربيني تشن هجوما على فنانة شابة.. إليكم السبب (فيديو)
03:02 | 2026-01-09
10/01/2026 10:09:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
04:49 | 2026-01-08
10/01/2026 10:09:31
Lebanon 24
Lebanon 24
