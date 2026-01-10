تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)

Lebanon 24
10-01-2026 | 02:16
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

للمرة الأولى، تحدثت المؤثرة وخبيرة التجميل يمنى خوري الشهيرة بلقب "يومي" عن تفاصيل خاصة من حياتها العاطفية وزواجها من رجل الأعمال التركي البريطاني غورهان كيزيلوز.

وأشارت يومي في بودكاست "عندي سؤال" على قناة "المشهد" مع الإعلامي محمد قيس  إلى ان  تعرفها على زوجها لم يكن مخططًا له، مؤكدة أن الصدفة والقدر لعبا الدور الأساسي في ذلك، قائلة إنهما شاهدا بعضهما قبل أن يتحدثا، دون أي تواصل مباشر في البداية.

وأضافت أن ما يجمعهما هو تشابه كبير في الشخصية، خاصة في عدم التخطيط المسبق أو المبادرة المدروسة. 

وأجابت يومي بصراحة عن سؤال ما إذا كان زوجها هو أول حب في حياتها، مشددة على انه أنه الحب الأول والأكبر، وقالت إنه ليس مجرد تجربة عاطفية عابرة، بل الحب الحقيقي الذي تشعر أنه سيستمر.

وأشارت يومي إلى أن قرار الزواج جاء سريعًا، حيث تم بعد 6 أشهر فقط من التعارف، مؤكدة أنها كانت مقتنعة تمامًا بالخطوة.

وخلال اللقاء، تحدثت يومي عن شخصيتها القوية وثقتها بنفسها، مؤكدة أنها لا تهتز أمام الانتقادات أو محاولات التقليل من قيمتها، وقالت إنها تعرضت لهجوم قاسٍ وتشويه متعمد، وصل إلى الطعن في شرفها ومحاولات زعزعة استقرارها العاطفي، لكنها لم تنكسر.

وأكدت أن هذه المراهنات لم تتوقف، لكنها لم تؤثر على علاقتها بزوجها، مشددة على أنها لا تسمح لأي شخص أن يحدد قيمتها أو يشكك في اختياراتها.

وعما إذا كانت سعيدة اليوم، تأثرت يومي وبكت.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالفيديو: تفاصيل جديدة عن "عملية طبطبائي"
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 10:09:37 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل "النفق الغامض" وسط غزة
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 10:09:37 Lebanon 24 Lebanon 24
أماني السويسي تكشف تفاصيل مسلسل "جذوة" وتجاربها الفنية
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 10:09:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تفاصيل تكشف للمرة الأولى من "جزيرة إبستين"
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 10:09:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الحب الحقيقي

يمنى خوري

البريطاني

محمد قيس

بودكاست

الترك

خوري

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
00:04 | 2026-01-10
Lebanon24
23:42 | 2026-01-09
Lebanon24
23:00 | 2026-01-09
Lebanon24
15:30 | 2026-01-09
Lebanon24
13:07 | 2026-01-09
Lebanon24
11:32 | 2026-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24