بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)



للمرة الأولى، تحدثت المؤثرة وخبيرة التجميل الشهيرة بلقب "يومي" عن تفاصيل خاصة من حياتها العاطفية وزواجها من رجل الأعمال غورهان كيزيلوز.



وأشارت يومي في "عندي سؤال" على قناة "المشهد" مع الإعلامي محمد قيس إلى ان تعرفها على زوجها لم يكن مخططًا له، مؤكدة أن الصدفة والقدر لعبا الدور الأساسي في ذلك، قائلة إنهما شاهدا بعضهما قبل أن يتحدثا، دون أي تواصل مباشر في البداية.



وأضافت أن ما يجمعهما هو تشابه كبير في الشخصية، خاصة في عدم التخطيط المسبق أو المبادرة المدروسة.



وأجابت يومي بصراحة عن سؤال ما إذا كان زوجها هو أول حب في حياتها، مشددة على انه أنه الحب الأول والأكبر، وقالت إنه ليس مجرد تجربة عاطفية عابرة، بل الذي تشعر أنه سيستمر.



وأشارت يومي إلى أن قرار الزواج جاء سريعًا، حيث تم بعد 6 أشهر فقط من التعارف، مؤكدة أنها كانت مقتنعة تمامًا بالخطوة.



وخلال اللقاء، تحدثت يومي عن شخصيتها القوية وثقتها بنفسها، مؤكدة أنها لا تهتز أمام الانتقادات أو محاولات التقليل من قيمتها، وقالت إنها تعرضت لهجوم قاسٍ وتشويه متعمد، وصل إلى الطعن في شرفها ومحاولات زعزعة استقرارها العاطفي، لكنها لم تنكسر.



وأكدت أن هذه المراهنات لم تتوقف، لكنها لم تؤثر على علاقتها بزوجها، مشددة على أنها لا تسمح لأي شخص أن يحدد قيمتها أو يشكك في اختياراتها.



وعما إذا كانت سعيدة اليوم، تأثرت يومي وبكت.



