تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)

Lebanon 24
10-01-2026 | 03:09
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف المخرج رامي إمام عن أول مشاجرة بينه وبين والده النجم عادل إمام بسبب عملهما معاً في مسرحية "بودي غارد" التي عُرضت عام 1999 ورد فعل والده الغريب على تصرفه معه.

وقال رامي في لقاء صحافي: "وأنا بعمل مسرحية بودي غارد مع والدي، اتخانقنا كان أول تعاون فني بيننا، ودي كانت أول مرة نتخانق، وعرفنا يعني إيه يبقى فيه اتنين في بيت واحد ممثل ومخرج، كنت 25 سنة وقتها".

وأضاف: "كان عليا مسؤولية كبيرة، كنت قليل الخبرة ومتوتر، وبخرج مسرحية لعادل إمام، وعايزه ينفذ رؤيتي، يعني تخيل عادل إمام بتاريخه الكبير، أنا زعقت وقولت له تعمل اللي بقوله ورميت الاسكريبت".

وتابع: "بعدها لقيت ثورة عارمة من عادل إمام، ومكنتش مستوعب وقتها اللي عملته، هو لغى البروفة وغادر المسرح، ورجع على البيت، ولما روحت لقيت أمي مستنياني على الباب، بتقولي أنت عملت له إيه هو عايزك جوه، لما دخلت له وشوفته لقيت زعيق هستيري وبعدها فيه هدوء غريب".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غضب وغادر فجأة المسرح.. هذا ما حصل مع فنان لبناني شهير خلال حفل رأس السنة (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 12:13:10 Lebanon 24 Lebanon 24
عن صحة عادل إمام.. هذا ما كشفه ابنه محمد (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 12:13:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تشييع شقيقة عادل إمام بعيداً عن الإعلام
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 12:13:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أزمة صحية طارئة.. وفاة شقيقة عادل إمام
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 12:13:10 Lebanon 24 Lebanon 24

رامي إمام

وقال رامي

عادل إمام

بيرة

شجار

شوفة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:29 | 2026-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:16 | 2026-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:04 | 2026-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:42 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
04:29 | 2026-01-10
Lebanon24
02:16 | 2026-01-10
Lebanon24
00:04 | 2026-01-10
Lebanon24
23:42 | 2026-01-09
Lebanon24
23:00 | 2026-01-09
Lebanon24
15:30 | 2026-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24