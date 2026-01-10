تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
10-01-2026
|
03:09
A-
A+
A+
A-
كشف المخرج
رامي إمام
عن أول مشاجرة بينه وبين والده النجم
عادل إمام
بسبب عملهما معاً في مسرحية "بودي غارد" التي عُرضت عام 1999 ورد فعل والده الغريب على تصرفه معه.
وقال رامي
في لقاء صحافي: "وأنا بعمل مسرحية بودي غارد مع والدي، اتخانقنا كان أول تعاون فني بيننا، ودي كانت أول مرة نتخانق، وعرفنا يعني إيه يبقى فيه اتنين في بيت واحد ممثل ومخرج، كنت 25 سنة وقتها".
وأضاف: "كان عليا مسؤولية كبيرة، كنت قليل الخبرة ومتوتر، وبخرج مسرحية لعادل إمام، وعايزه ينفذ رؤيتي، يعني تخيل عادل إمام بتاريخه الكبير، أنا زعقت وقولت له تعمل اللي بقوله ورميت الاسكريبت".
وتابع: "بعدها لقيت ثورة عارمة من عادل إمام، ومكنتش مستوعب وقتها اللي عملته، هو لغى البروفة وغادر المسرح، ورجع على البيت، ولما روحت لقيت أمي مستنياني على الباب، بتقولي أنت عملت له إيه هو عايزك جوه، لما دخلت له وشوفته لقيت زعيق هستيري وبعدها فيه هدوء غريب".
