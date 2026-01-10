لم يتزوّج ولم يُرزق بأطفال... وفاة ممثل أميركيّ عن 83 عاماً (صورة)

توفي الممثل الأميركي روجر إيوينغ، الذي اشتُهر بدوره مساعدا للمارشال ثاد غرينوود في المسلسل الشهير "غانسوك"، عن عمر ناهز 83 عاماً.





وبحسب موقع "إكسترا"، لم يتزوج إيوينغ ولم يُرزق بأطفال، لكنه ترك وراءه عدداً من أفراد العائلة. (ارم نيوز)





