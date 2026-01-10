تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
تعرّض لأزمة صحيّة مفاجئة... فنان عربيّ يُلغي حفله ويُنقل إلى المستشفى
Lebanon 24
10-01-2026
|
07:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
أُصيب الفنان المصري
هاني شاكر
بأزمة صحية مفاجئة، مما استدعى تأجيل حفله المقرر على مسرح "تياترو أركان" في 23 كانون الثاني.
وأفادت وسائل إعلام مصريّة، أن شاكر عانى من مشكلة في العمود الفقري، ودخل المستشفى لتلقي العلاج، وهو الآن في منزله.
