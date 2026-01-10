تعرّض لأزمة صحيّة مفاجئة... فنان عربيّ يُلغي حفله ويُنقل إلى المستشفى

أُصيب الفنان المصري بأزمة صحية مفاجئة، مما استدعى تأجيل حفله المقرر على مسرح "تياترو أركان" في 23 كانون الثاني.



وأفادت وسائل إعلام مصريّة، أن شاكر عانى من مشكلة في العمود الفقري، ودخل المستشفى لتلقي العلاج، وهو الآن في منزله.





Advertisement