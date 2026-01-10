خطوبة الممثل حسين الدايخ... وهذه حبيبته (صور)

احتفل الممثل الكوميديّ حسين الدايخ، بخطوبته من الشابة مها .

وشارك حسين متابعيه على " "، مجموعة من الصور من المناسبة.

وقال الدايخ لحبيبته: "الحب كله كحبيته فيك الحب كله".

وأضاف: "ألف مبروك يا عمري".