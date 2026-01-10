تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
خطوبة الممثل حسين الدايخ... وهذه حبيبته (صور)
Lebanon 24
10-01-2026
|
10:07
photos
احتفل الممثل الكوميديّ حسين الدايخ، بخطوبته من الشابة مها
حجازي
.
وشارك حسين متابعيه على "
انستغرام
"، مجموعة من الصور من المناسبة.
وقال الدايخ لحبيبته: "الحب كله كحبيته فيك الحب كله".
وأضاف: "ألف مبروك يا عمري".
