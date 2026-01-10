تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
تدهورت حالته كثيراً... وفاة فنان عربيّ كبير بعد صراع مع المرض
Lebanon 24
10-01-2026
|
10:30
غيب الموت الفنان
العراقي
محسن
العلي
عن 73 عاماً.
وقالت نقابة الفنانين
العراقيين
، إنّ العلي فارق الحياة بعد صراع طويل مع مرض عضال، حيث شهدت حالته الصحية تدهورًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة.
