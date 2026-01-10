تدهورت حالته كثيراً... وفاة فنان عربيّ كبير بعد صراع مع المرض

غيب الموت الفنان محسن عن 73 عاماً.

وقالت نقابة الفنانين ، إنّ العلي فارق الحياة بعد صراع طويل مع مرض عضال، حيث شهدت حالته الصحية تدهورًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة.