ممثلة عربية ترفض استخدام اسمها الحقيقي.. وتكشف عن السبب

كشفت الممثلة سبب عدم استخدامها اسمها الحقيقي "أمل"، مؤكدة أنه لا يعكس شخصيتها ولا ينسجم مع طبيعتها، وأنها لم تشعر يومًا بالانتماء إليه.



وخلال ظهورها مع منصة "Gossips"، قالت إيمي إن اسمها الفني أصبح جزءًا أساسيًا من هويتها الشخصية والفنية، لافتة إلى أنها حاولت سابقًا إقناع والديها بتغيير اسمها. وأوضحت أن والدها الراحل سمير غانم لم يجد في الأمر مشكلة، فيما تعاملت والدتها بهدوء، قبل أن تتوقف عن المحاولة وتتعامل مع الواقع، مشيرة إلى أن الجميع يعرفها باسم "إيمي".



وأضافت أن اسم "أمل" جميل في معناه لكنه لا يشبهها، وأنها لا تستجيب عند مناداتها به، معتبرة أن "إيمي" هو الاسم يعكس شخصيتها العفوية.



وفي لقاء آخر، تطرقت إيمي إلى التغييرات التي طرأت على حياتها بعد إنجاب طفليها فادي وفادية، قائلة إن الأمومة غيّرت نظام حياتها بالكامل وجعلتها تتأخر دائمًا عن مواعيدها. واعترفت بأنها لا تشعر حتى الآن بأنها أم "بالمعنى التقليدي"، إذ تتعامل مع طفليها أحيانًا بروح طفولية ترى أنها تعبّر عن طبيعتها البسيطة وخفة ظلها.



وعن علاقتها بزوجها حسن الرداد، قالت إن غيرتها كانت أكبر في السابق لكنها تراجعت مع ازدياد المسؤوليات الأسرية، مؤكدة أن ضغوط الأمومة لم تترك لها مساحة للانشغال بتلك التفاصيل.



كما عبّرت عن انزعاجها من بسبب ما وصفته بتأثيرها السلبي وانتشار الأخبار القاسية وحملات الهجوم، متمنية أن تختفي يومًا ما لما تسببه من ضغط نفسي متواصل. (العين)

