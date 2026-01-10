ضمن حملة أمنية.. إلقاء القبض على الممثل التركي الشهير جان يامان وهذه تهمته

وبحسب صحف محلية، جاء الإجراء ضمن عملية واسعة شملت مداهمة عدد من الملاهي الليلية والمطاعم في المدينة، وأسفرت عن التحفظ على عدة أشخاص كان من بينهم جان يامان، بإشراف مباشر من في إسطنبول.وذكرت المصادر نفسها أن الأمر اقتصر على التحقيق فقط، من دون الإعلان حتى الآن عن توجيه اتهامات رسمية بحق الممثل ، مشيرة إلى أن الملف لا يزال قيد المتابعة القانونية ولم يُحل إلى في هذه المرحلة.ولم يصدر أي بيان أو تعليق من جان يامان أو مكتبه الإعلامي، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة. (العين)