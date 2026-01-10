تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
ضمن حملة أمنية.. إلقاء القبض على الممثل التركي الشهير جان يامان وهذه تهمته

Lebanon 24
10-01-2026 | 12:10
تداولت وسائل إعلام تركية معلومات عن توقيف الممثل جان يامان للتحقيق ضمن حملة أمنية نفّذتها الشرطة في إسطنبول لمكافحة "الممنوعات".

وبحسب صحف محلية، جاء الإجراء ضمن عملية واسعة شملت مداهمة عدد من الملاهي الليلية والمطاعم في المدينة، وأسفرت عن التحفظ على عدة أشخاص كان من بينهم جان يامان، بإشراف مباشر من النيابة العامة في إسطنبول.
وذكرت المصادر نفسها أن الأمر اقتصر على التحقيق فقط، من دون الإعلان حتى الآن عن توجيه اتهامات رسمية بحق الممثل التركي، مشيرة إلى أن الملف لا يزال قيد المتابعة القانونية ولم يُحل إلى القضاء في هذه المرحلة.

ولم يصدر أي بيان أو تعليق من جان يامان أو مكتبه الإعلامي، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة. (العين)
مواضيع ذات صلة
قبل إلقاء القبض عليه وعلى ممثلة أخرى.. هذا آخر ظهور لجان يامان (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:47:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان داخلية حماس: إلقاء القبض على مشتبه به باغتيال مسؤول الأمن الداخلي بالمنطقة الوسطى
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:47:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: تم إلقاء القبض على مادورو ونقله إلى خارج فنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:47:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية السورية: إلقاء القبض على قائد تنظيم داعش بدمشق ومساعديه
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:47:25 Lebanon 24 Lebanon 24

