تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
-5
o
بشري
10
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
ضمن حملة أمنية.. إلقاء القبض على الممثل التركي الشهير جان يامان وهذه تهمته
Lebanon 24
10-01-2026
|
12:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
تداولت وسائل إعلام تركية معلومات عن توقيف الممثل
جان يامان
للتحقيق ضمن حملة أمنية نفّذتها الشرطة في إسطنبول لمكافحة "الممنوعات".
وبحسب صحف محلية، جاء الإجراء ضمن عملية واسعة شملت مداهمة عدد من الملاهي الليلية والمطاعم في المدينة، وأسفرت عن التحفظ على عدة أشخاص كان من بينهم جان يامان، بإشراف مباشر من
النيابة العامة
في إسطنبول.
وذكرت المصادر نفسها أن الأمر اقتصر على التحقيق فقط، من دون الإعلان حتى الآن عن توجيه اتهامات رسمية بحق الممثل
التركي
، مشيرة إلى أن الملف لا يزال قيد المتابعة القانونية ولم يُحل إلى
القضاء
في هذه المرحلة.
ولم يصدر أي بيان أو تعليق من جان يامان أو مكتبه الإعلامي، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة. (العين)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قبل إلقاء القبض عليه وعلى ممثلة أخرى.. هذا آخر ظهور لجان يامان (صورة)
Lebanon 24
قبل إلقاء القبض عليه وعلى ممثلة أخرى.. هذا آخر ظهور لجان يامان (صورة)
11/01/2026 06:47:25
11/01/2026 06:47:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان داخلية حماس: إلقاء القبض على مشتبه به باغتيال مسؤول الأمن الداخلي بالمنطقة الوسطى
Lebanon 24
بيان داخلية حماس: إلقاء القبض على مشتبه به باغتيال مسؤول الأمن الداخلي بالمنطقة الوسطى
11/01/2026 06:47:25
11/01/2026 06:47:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: تم إلقاء القبض على مادورو ونقله إلى خارج فنزويلا
Lebanon 24
ترامب: تم إلقاء القبض على مادورو ونقله إلى خارج فنزويلا
11/01/2026 06:47:25
11/01/2026 06:47:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الداخلية السورية: إلقاء القبض على قائد تنظيم داعش بدمشق ومساعديه
Lebanon 24
الداخلية السورية: إلقاء القبض على قائد تنظيم داعش بدمشق ومساعديه
11/01/2026 06:47:25
11/01/2026 06:47:25
Lebanon 24
Lebanon 24
النيابة العامة
amazon.com
جان يامان
النيابة
القضاء
الملا
الترك
تابع
قد يعجبك أيضاً
قبل إلقاء القبض عليه وعلى ممثلة أخرى.. هذا آخر ظهور لجان يامان (صورة)
Lebanon 24
قبل إلقاء القبض عليه وعلى ممثلة أخرى.. هذا آخر ظهور لجان يامان (صورة)
23:00 | 2026-01-10
10/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طلب من الجمهور الدعاء له.. محمد رمضان يخسر خاله ونعاه بهذه الكلمات (صورة)
Lebanon 24
طلب من الجمهور الدعاء له.. محمد رمضان يخسر خاله ونعاه بهذه الكلمات (صورة)
16:45 | 2026-01-10
10/01/2026 04:45:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه قصة فضل شاكر مع "رمز داعش"
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه قصة فضل شاكر مع "رمز داعش"
16:18 | 2026-01-10
10/01/2026 04:18:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة غرق ممثل عربي وزميلته أثناء تصوير مشهد لمسلسل؟
Lebanon 24
ما حقيقة غرق ممثل عربي وزميلته أثناء تصوير مشهد لمسلسل؟
15:20 | 2026-01-10
10/01/2026 03:20:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ستُعرض على "شاهد".. هذه قائمة مسلسلات رمضان
Lebanon 24
ستُعرض على "شاهد".. هذه قائمة مسلسلات رمضان
15:17 | 2026-01-10
10/01/2026 03:17:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نائب لبنانيّ سابق في ذمّة الله
Lebanon 24
نائب لبنانيّ سابق في ذمّة الله
08:10 | 2026-01-10
10/01/2026 08:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية ضربت بيروت.. وهذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية ضربت بيروت.. وهذه قوتها
16:54 | 2026-01-10
10/01/2026 04:54:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلوج ستصل إلى 800 متر.. منخفض قطبي سيضرب لبنان في الأيام المقبلة
Lebanon 24
الثلوج ستصل إلى 800 متر.. منخفض قطبي سيضرب لبنان في الأيام المقبلة
01:07 | 2026-01-10
10/01/2026 01:07:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تدهورت حالته كثيراً... وفاة فنان عربيّ كبير بعد صراع مع المرض
Lebanon 24
تدهورت حالته كثيراً... وفاة فنان عربيّ كبير بعد صراع مع المرض
10:30 | 2026-01-10
10/01/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"انظروا إلى السماء عند منتصف الليل"... رسائل تهديد تُربك الإسرائيليين
Lebanon 24
"انظروا إلى السماء عند منتصف الليل"... رسائل تهديد تُربك الإسرائيليين
11:27 | 2026-01-10
10/01/2026 11:27:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
23:00 | 2026-01-10
قبل إلقاء القبض عليه وعلى ممثلة أخرى.. هذا آخر ظهور لجان يامان (صورة)
16:45 | 2026-01-10
طلب من الجمهور الدعاء له.. محمد رمضان يخسر خاله ونعاه بهذه الكلمات (صورة)
16:18 | 2026-01-10
بالفيديو.. هذه قصة فضل شاكر مع "رمز داعش"
15:20 | 2026-01-10
ما حقيقة غرق ممثل عربي وزميلته أثناء تصوير مشهد لمسلسل؟
15:17 | 2026-01-10
ستُعرض على "شاهد".. هذه قائمة مسلسلات رمضان
11:46 | 2026-01-10
ممثلة عربية ترفض استخدام اسمها الحقيقي.. وتكشف عن السبب
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
11/01/2026 06:47:25
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
11/01/2026 06:47:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
11/01/2026 06:47:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24