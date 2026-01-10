تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
فنون ومشاهير

ستُعرض على "شاهد".. هذه قائمة مسلسلات رمضان

Lebanon 24
10-01-2026 | 15:17
Doc-P-1466683-639036803493229233.png
Doc-P-1466683-639036803493229233.png photos 0
أعلنت منصة MBC شاهد عن باقة أعمالها الدرامية لرمضان 2026، متضمنة إنتاجات عربية متنوعة تجمع بين الاجتماعي والكوميدي والتشويق.

وكشفت المنصة، عبر تقارير إعلامية، عن خريطة درامية تضم أعمالًا سعودية وخليجية ومصرية ومشرقية، في موسم يعتمد على تنويع الحكايات والأنماط الفنية، مع حضور لافت لنجوم الصف الأول.

يتصدر الموسم السعودي الجزء الثاني من مسلسل "شارع الأعشى"، المأخوذ عن رواية "غراميات شارع الأعشى" للكاتبة بدرية البشر، حيث يعود العمل لاستكمال حكاية ثلاث نساء في أحد أحياء الرياض خلال حقبة السبعينيات والثمانينيات، وسط تحولات اجتماعية متسارعة.

ويشارك في البطولة إلهام علي وخالد صقر وتركي اليوسف ولمى عبدالوهاب، بإخراج أحمد كاتيكسيز.

كما تشمل القائمة مسلسل "جاك العلم" الذي يرصد تفاصيل الحياة اليومية لعائلة سعودية في مدينة صغيرة، من خلال مواقف اجتماعية تحمل طابعًا كوميديًا، إلى جانب مسلسل "كحيلان"، الذي يتناول رحلة شاب يسعى لتحقيق ذاته في ظل قيود المجتمع.

وتستكمل الكوميديا حضورها عبر "يوميات رجل متزوج"، الذي يطرح مواقف أسرية بأسلوب خفيف.

تشهد الدراما الخليجية مشاركة مسلسل "الغميضة"، الذي يقوم على حبكة قائمة على أسرار عائلية تتكشف تباعًا، بينما يقدّم مسلسل "غلط بنات" معالجة كوميدية لقضايا اجتماعية تواجه مجموعة من الفتيات، في إطار ساخر يعتمد على الأداء الجماعي.

في الجانب المصري، تحضر ياسمين عبدالعزيز بمسلسل "وننسى اللي كان"، الذي يدور حول امرأة تعيد ترتيب حياتها بعد تجربة عاطفية قاسية.

كما تشارك مي عمر في مسلسل "الست موناليزا" الذي يناقش رحلة امرأة في مواجهة محيطها الاجتماعي.

وتشمل القائمة أيضًا مسلسل "الكينغ" من بطولة محمد عادل إمام، والذي يتحرك في مساحة الأكشن والجريمة، إلى جانب أعمال أخرى مثل "إفراج"، "المستر سمير"، "هي كيميا"، و"بابا وماما جيران"، التي تتوزع بين الاجتماعي والكوميدي.

وتضم الخريطة مسلسلي "بالحرام" و"ممكن"، حيث يجمع الأخير بين نادين نسيب نجيم وظافر العابدين في عمل رومانسي اجتماعي قائم على تعقيدات العلاقات الإنسانية، ضمن إنتاج مشترك يعكس تنوع الهوية الدرامية للموسم. (العين)
إلهام علي

الخليجي

الخليج

الرياض

ام علي

العلم

سعودي

