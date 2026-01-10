تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

ما حقيقة غرق ممثل عربي وزميلته أثناء تصوير مشهد لمسلسل؟

Lebanon 24
10-01-2026 | 15:20
أصدرت الشركة المنتجة لمسلسل الفنان منذر ريحانة "روح أوف" بيانًا أفادت فيه بتعرضه للغرق أثناء تصوير أحد المشاهد في مدينة شرم الشيخ من دون تسجيل أي إصابة، قبل أن ينفي ريحانة الرواية بالكامل.

وقال منذر ريحانة في تصريحاته لـ"نيوز رووم" إن ما تم تداوله "غير صحيح"، مؤكّدًا أنه لم يكن لديه أي مشهد له علاقة بالغرق.
جريدة المغرب | الفنان منذر ريحانة يرد على مطلب سحب جنسيته

وفي بيانها، ذكرت الشركة أن موقفًا طارئًا وقع خلال التصوير تمثل في تعرض منذر ريحانة للغرق، ثم تعرض الفنانة ميرنا وليد للموقف نفسه، أثناء تنفيذ أحد مشاهد العمل في شرم الشيخ، مؤكدة أن التعامل كان فوريًا والتأكد من سلامة الجميع قبل استكمال التصوير بشكل طبيعي، من دون أن يؤثر الحادث على سير العمل أو خطة التصوير.
ميرنا وليد بعد ظهور مثير للجدل: "الناس اتصدمت ومراكز التجميل كلموني"

ويأتي مسلسل "روح أوف" في إطار كوميدي يدور حول صراع الأجيال داخل عالم الموسيقى، عبر قصة مطرب لمع في تسعينات القرن الماضي ثم تراجعت نجوميته، قبل أن يحاول العودة من خلال التعاون مع نجوم راب صاعدين.
