ما حقيقة غرق ممثل عربي وزميلته أثناء تصوير مشهد لمسلسل؟

وقال منذر ريحانة في تصريحاته لـ"نيوز رووم" إن ما تم تداوله "غير صحيح"، مؤكّدًا أنه لم يكن لديه أي مشهد له علاقة بالغرق.وفي بيانها، ذكرت الشركة أن موقفًا طارئًا وقع خلال التصوير تمثل في تعرض منذر ريحانة للغرق، ثم تعرض الفنانة للموقف نفسه، أثناء تنفيذ أحد مشاهد العمل في شرم الشيخ، مؤكدة أن التعامل كان فوريًا والتأكد من سلامة الجميع قبل استكمال التصوير بشكل طبيعي، من دون أن يؤثر الحادث على سير العمل أو خطة التصوير.ويأتي مسلسل "روح أوف" في إطار كوميدي يدور حول صراع الأجيال داخل عالم الموسيقى، عبر قصة مطرب لمع في تسعينات القرن الماضي ثم تراجعت نجوميته، قبل أن يحاول العودة من خلال التعاون مع نجوم راب صاعدين.