قبل إلقاء القبض عليه وعلى ممثلة أخرى.. هذا آخر ظهور لجان يامان (صورة)

ألقت السلطات القبض على الفنان جان يامان خلال وجوده في أحد النوادي الليلية في إسطنبول، ضمن حملة أمنية شملت 9 نوادٍ ليلية.وبحسب ما نقلته وسائل إعلام تركية السبت، كان جان يامان والممثلة سيلين جورجوزيل من بين 7 أشخاص تم اعتقالهم ليلة أمس في عملية لمكافحة المخدرات، على أن يتم نقل يامان وجورجوزيل إلى معهد الطب الشرعي لإجراء فحوصات . ويتولى في جرائم التهريب والمخدرات والجرائم الاقتصادية التابع لمكتب في إسطنبول متابعة القضية.وذكرت المصادر أن فرق الشرطة داهمت، بتعليمات من المدعي العام بعد منتصف الليل، تسعة نوادٍ ليلية متفرقة، وعُثر على مخدرات في بعضها، ما أدى إلى اعتقال مالكي ومديري هذه النوادي إلى جانب أشخاص مرتبطين بالمضبوطات. كما أشارت إلى وجود بلاغ وبيان يزعم أن جان يامان يتعاطى المخدرات.وفي سياق التحقيق نفسه، نفّذت فرق الدرك عملية تفتيش استمرت ثلاث ساعات في فندق على شاطئ بيبك، بمشاركة ستة كلاب بوليسية، قبل مغادرة المكان بعد جمع أدلة. وتم توقيف كل من سيلين جورجوزيل، وآيسة ساغلام، والمذيعة السابقة نيلوفر باتور توكغوز، وسيرين ألبر في الفندق المملوك للمنتج الموقوف مظفر يلدريم، مع الإشارة إلى أن جورجوزيل كانت قد عادت إلى من الخارج قبل يومين.وبينما كانت فرق الدرك تفتش فندق بيبك، نفّذت شرطة مكافحة المخدرات في إسطنبول تفتيشًا في "كلاين فونيكس"، أحد النوادي الليلية في المدينة. ووفقًا للمصادر حسب نيوز رووم، يشمل التحقيق اتهامات تتعلق بـ"حيازة المخدرات أو المنشطات للاستخدام الشخصي" و"تسهيل تعاطي المخدرات" و"تشجيع شخص على ممارسة الدعارة أو تسهيل ذلك أو التوسط فيها أو توفير مكان لها".