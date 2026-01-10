طلب من الجمهور الدعاء له.. محمد رمضان يخسر خاله ونعاه بهذه الكلمات (صورة)

أعلن الفنان ، مساء اليوم السبت، وفاة خاله ، طالبًا من جمهوره الدعاء له.



وكتب عبر حسابه على : "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله خالي وصديقي وحبيبي، أ. مصطفى المحسن.. أسألكم الدعاء له".





