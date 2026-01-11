تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
مليون دولار لمخرج تونسي عن فيلم أنتج بالذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
11-01-2026
|
00:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
كرّمت الشيخة لطيفة بنت
محمد بن راشد آل مكتوم
المخرج
التونسي
زبير الجلاصي بجائزة الأفلام المولّدة بالذكاء الاصطناعي الأكبر عالميًا وقيمتها مليون دولار أميركي عن فيلمه "ليلي"، ضمن النسخة الرابعة من "قمة المليار متابع" بالتعاون مع "Google Gemini".
وقالت الشيخة لطيفة إن تكريم المبدعين يعكس
التزام
الإمارات
بدعم المواهب في صناعة المحتوى، معتبرة أن "المحتوى الهادف" أداة لترسيخ القيم الإيجابية وبناء الوعي.
وشهدت الجائزة مشاركة أكثر من 30 ألف مبدع من 116 دولة، وراجعت لجنة تضم 40 خبيرًا نحو 400 ساعة من الأفلام، مع فحص تقني عبر "Google Gemini" للتأكد من أن الفيلم مُنتج بنسبة لا تقل عن 70% بأدوات
الذكاء الاصطناعي
التوليدي من Google، قبل اختيار "ليلي" ضمن قائمة الفائزين. (العين)
محمد بن راشد آل مكتوم
الذكاء الاصطناعي
راشد آل مكتوم
محمد بن راشد
الإمارات
التونسي
محمد بن
بن راشد
