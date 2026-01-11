مليون دولار لمخرج تونسي عن فيلم أنتج بالذكاء الاصطناعي

كرّمت الشيخة لطيفة بنت المخرج زبير الجلاصي بجائزة الأفلام المولّدة بالذكاء الاصطناعي الأكبر عالميًا وقيمتها مليون دولار أميركي عن فيلمه "ليلي"، ضمن النسخة الرابعة من "قمة المليار متابع" بالتعاون مع "Google Gemini".



وقالت الشيخة لطيفة إن تكريم المبدعين يعكس بدعم المواهب في صناعة المحتوى، معتبرة أن "المحتوى الهادف" أداة لترسيخ القيم الإيجابية وبناء الوعي.



وشهدت الجائزة مشاركة أكثر من 30 ألف مبدع من 116 دولة، وراجعت لجنة تضم 40 خبيرًا نحو 400 ساعة من الأفلام، مع فحص تقني عبر "Google Gemini" للتأكد من أن الفيلم مُنتج بنسبة لا تقل عن 70% بأدوات التوليدي من Google، قبل اختيار "ليلي" ضمن قائمة الفائزين. (العين)

