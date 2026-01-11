تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
تعرّض لأزمة صحية مفاجئة.. وفاة ممثل سوري قدير
Lebanon 24
11-01-2026
|
02:29
photos
أفادت صحيفة "الوطن"
السورية
عن وفاة الممثل السوري أحمد مللي
صباح اليوم
الأحد عن عمر ناهز 80 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.
ويأتي ذلك بعد تعرضه أمس لوعكة صحية شديدة أدخلته العناية المركزة بالمشفى الوطني بدمشق.
ومللي هو فنان سوري من أصول كردية، ولد في
دمشق
عام 1949. وبدأ مسيرته الفنية في أوائل السبعينيات، حيث انضم إلى
نقابة الفنانين السوريين
عام 1972، ومنذ ذلك الحين شارك في العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية والإذاعية.
وشارك مللي في عدة مسرحيات منها ذي قار والنهب وتعال نضحك ومحطات ممنوعة. كما كان له حضور بارز في المسلسل الإذاعي الشهير "حكم العدالة" حيث لعب دور "المساعد جميل".
وفي السينما، شارك في أفلام مثل "الحدود" مع الفنان
دريد لحام
.
