تعرّض لأزمة صحية مفاجئة.. وفاة ممثل سوري قدير

ويأتي ذلك بعد تعرضه أمس لوعكة صحية شديدة أدخلته العناية المركزة بالمشفى الوطني بدمشق.ومللي هو فنان سوري من أصول كردية، ولد في عام 1949. وبدأ مسيرته الفنية في أوائل السبعينيات، حيث انضم إلى عام 1972، ومنذ ذلك الحين شارك في العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية والإذاعية.وشارك مللي في عدة مسرحيات منها ذي قار والنهب وتعال نضحك ومحطات ممنوعة. كما كان له حضور بارز في المسلسل الإذاعي الشهير "حكم العدالة" حيث لعب دور "المساعد جميل".وفي السينما، شارك في أفلام مثل "الحدود" مع الفنان .