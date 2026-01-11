تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنانة ممتعضة من استخدام اسمها: "كفاية بقى عيب"

Lebanon 24
11-01-2026 | 02:59
علّقت الفنانة المعتزلة شمس البارودي على استخدام اسمها عبر صفحات مجهولة على "فيسبوك"، مؤكدة أن هناك من يستغل اسمها وينتحل شخصيتها.

وقالت البارودي في منشور عبر حسابها الرسمي إن الصفحة التي تنشر باسمها ليست لها، موضحة أن صفحتها تحمل اسمها المركّب "شمس الملوك" وليس اسم العائلة، مشيرة إلى أن صورة صفحتها الرسمية تظهر فيها قطتها "حاطة دماغها على المصحف"، وموجهة رسالة لمن يقف خلف الصفحة المزيفة: "اظن كفاية بقي عيب".

وفي سياق متصل، أكدت شمس البارودي أنها تعمل على توثيق حسابها الرسمي لمنع تكرار محاولات الانتحال، مشيرة إلى وجود أكثر من صفحة تحمل اسم "Shams Elmelouk". كما كانت قد حذرت سابقًا من صفحة تنقل ما تكتبه وتنشره "بالحرف" بهدف كسب المشاهدات، معتبرة ما يحصل "انتحال شخصية" و"استغلال" لاسمها.
