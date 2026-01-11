تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
-4
o
بشري
14
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
فنانة ممتعضة من استخدام اسمها: "كفاية بقى عيب"
Lebanon 24
11-01-2026
|
02:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
علّقت الفنانة المعتزلة
شمس البارودي
على استخدام اسمها عبر صفحات مجهولة على "
فيسبوك
"، مؤكدة أن هناك من يستغل اسمها وينتحل شخصيتها.
وقالت البارودي في منشور عبر حسابها الرسمي إن الصفحة التي تنشر باسمها ليست لها، موضحة أن صفحتها تحمل اسمها المركّب "شمس الملوك" وليس اسم العائلة، مشيرة إلى أن صورة صفحتها الرسمية تظهر فيها قطتها "حاطة دماغها على المصحف"، وموجهة رسالة لمن يقف خلف الصفحة المزيفة: "اظن كفاية بقي عيب".
وفي سياق متصل، أكدت شمس البارودي أنها تعمل على توثيق حسابها الرسمي لمنع تكرار محاولات الانتحال، مشيرة إلى وجود أكثر من صفحة تحمل اسم "Shams Elmelouk". كما كانت قد حذرت سابقًا من صفحة تنقل ما تكتبه وتنشره "بالحرف" بهدف كسب المشاهدات، معتبرة ما يحصل "انتحال شخصية" و"استغلال" لاسمها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسام الاستحقاق اللبنانيّ من رئيس الجمهورية إلى الفنّان "أبو سليم"
Lebanon 24
وسام الاستحقاق اللبنانيّ من رئيس الجمهورية إلى الفنّان "أبو سليم"
11/01/2026 15:15:42
11/01/2026 15:15:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... زين العمر يُهاجم فنانة بارزة: "ما بشوفها الا بهل سهرات يا عيب الشوم عليكي"
Lebanon 24
بالفيديو... زين العمر يُهاجم فنانة بارزة: "ما بشوفها الا بهل سهرات يا عيب الشوم عليكي"
11/01/2026 15:15:42
11/01/2026 15:15:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة عربية ترفض استخدام اسمها الحقيقي.. وتكشف عن السبب
Lebanon 24
ممثلة عربية ترفض استخدام اسمها الحقيقي.. وتكشف عن السبب
11/01/2026 15:15:42
11/01/2026 15:15:42
Lebanon 24
Lebanon 24
وثيقة للخامنئي تحذّر "المقاتلين" من استخدام كاميرات الهواتف
Lebanon 24
وثيقة للخامنئي تحذّر "المقاتلين" من استخدام كاميرات الهواتف
11/01/2026 15:15:42
11/01/2026 15:15:42
Lebanon 24
Lebanon 24
شمس البارودي
فيسبوك
بارودي
بارود
بارو
سبوك
تابع
قد يعجبك أيضاً
ريتا حايك تشارك جمهورها فرحة الحمل بلمسة رياضية مميزة
Lebanon 24
ريتا حايك تشارك جمهورها فرحة الحمل بلمسة رياضية مميزة
06:16 | 2026-01-11
11/01/2026 06:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لأزمة صحية مفاجئة.. وفاة ممثل سوري قدير
Lebanon 24
تعرّض لأزمة صحية مفاجئة.. وفاة ممثل سوري قدير
02:29 | 2026-01-11
11/01/2026 02:29:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مليون دولار لمخرج تونسي عن فيلم أنتج بالذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
مليون دولار لمخرج تونسي عن فيلم أنتج بالذكاء الاصطناعي
00:48 | 2026-01-11
11/01/2026 12:48:40
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل إلقاء القبض عليه وعلى ممثلة أخرى.. هذا آخر ظهور لجان يامان (صورة)
Lebanon 24
قبل إلقاء القبض عليه وعلى ممثلة أخرى.. هذا آخر ظهور لجان يامان (صورة)
23:00 | 2026-01-10
10/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طلب من الجمهور الدعاء له.. محمد رمضان يخسر خاله ونعاه بهذه الكلمات (صورة)
Lebanon 24
طلب من الجمهور الدعاء له.. محمد رمضان يخسر خاله ونعاه بهذه الكلمات (صورة)
16:45 | 2026-01-10
10/01/2026 04:45:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية ضربت بيروت.. وهذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية ضربت بيروت.. وهذه قوتها
16:54 | 2026-01-10
10/01/2026 04:54:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تدهورت حالته كثيراً... وفاة فنان عربيّ كبير بعد صراع مع المرض
Lebanon 24
تدهورت حالته كثيراً... وفاة فنان عربيّ كبير بعد صراع مع المرض
10:30 | 2026-01-10
10/01/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مِن المرشحة اليهودية إلى اللبنانية.. معركة على أهم المراكز الدولية فمن سينجح؟
Lebanon 24
مِن المرشحة اليهودية إلى اللبنانية.. معركة على أهم المراكز الدولية فمن سينجح؟
14:00 | 2026-01-10
10/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"انظروا إلى السماء عند منتصف الليل"... رسائل تهديد تُربك الإسرائيليين
Lebanon 24
"انظروا إلى السماء عند منتصف الليل"... رسائل تهديد تُربك الإسرائيليين
11:27 | 2026-01-10
10/01/2026 11:27:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من الهزة الأرضية في بيروت.. هذا ما حذّر منه عالم الزلازل الشهير (صور)
Lebanon 24
قبل ساعات من الهزة الأرضية في بيروت.. هذا ما حذّر منه عالم الزلازل الشهير (صور)
23:57 | 2026-01-10
10/01/2026 11:57:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
06:16 | 2026-01-11
ريتا حايك تشارك جمهورها فرحة الحمل بلمسة رياضية مميزة
02:29 | 2026-01-11
تعرّض لأزمة صحية مفاجئة.. وفاة ممثل سوري قدير
00:48 | 2026-01-11
مليون دولار لمخرج تونسي عن فيلم أنتج بالذكاء الاصطناعي
23:00 | 2026-01-10
قبل إلقاء القبض عليه وعلى ممثلة أخرى.. هذا آخر ظهور لجان يامان (صورة)
16:45 | 2026-01-10
طلب من الجمهور الدعاء له.. محمد رمضان يخسر خاله ونعاه بهذه الكلمات (صورة)
16:18 | 2026-01-10
بالفيديو.. هذه قصة فضل شاكر مع "رمز داعش"
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
11/01/2026 15:15:42
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
11/01/2026 15:15:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
11/01/2026 15:15:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24