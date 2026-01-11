فنانة ممتعضة من استخدام اسمها: "كفاية بقى عيب"

وقالت البارودي في منشور عبر حسابها الرسمي إن الصفحة التي تنشر باسمها ليست لها، موضحة أن صفحتها تحمل اسمها المركّب "شمس الملوك" وليس اسم العائلة، مشيرة إلى أن صورة صفحتها الرسمية تظهر فيها قطتها "حاطة دماغها على المصحف"، وموجهة رسالة لمن يقف خلف الصفحة المزيفة: "اظن كفاية بقي عيب".وفي سياق متصل، أكدت شمس البارودي أنها تعمل على توثيق حسابها الرسمي لمنع تكرار محاولات الانتحال، مشيرة إلى وجود أكثر من صفحة تحمل اسم "Shams Elmelouk". كما كانت قد حذرت سابقًا من صفحة تنقل ما تكتبه وتنشره "بالحرف" بهدف كسب المشاهدات، معتبرة ما يحصل "انتحال شخصية" و"استغلال" لاسمها.