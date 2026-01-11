تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
ريتا حايك تشارك جمهورها فرحة الحمل بلمسة رياضية مميزة
Lebanon 24
11-01-2026
|
06:16
نشرت الممثلة
ريتا حايك
صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها في إنستغرام، ظهرت فيها مرتدية قميصًا يحمل شعار
نادي ليفربول الإنجليزي
، مشيرة إلى أنه من قميص زوجها. وعلّقت ريتا على الصورة بطريقة طريفة: "إطلالة حمل أخرى برعاية قمصان الزوج".
وقد حازت الصورة على تفاعل واسع من المتابعين الذين تهنئوها متمنين لها
الصحة والسلامة
خلال فترة الحمل.
