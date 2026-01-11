ريتا حايك تشارك جمهورها فرحة الحمل بلمسة رياضية مميزة

نشرت الممثلة صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها في إنستغرام، ظهرت فيها مرتدية قميصًا يحمل شعار ، مشيرة إلى أنه من قميص زوجها. وعلّقت ريتا على الصورة بطريقة طريفة: "إطلالة حمل أخرى برعاية قمصان الزوج".وقد حازت الصورة على تفاعل واسع من المتابعين الذين تهنئوها متمنين لها خلال فترة الحمل.