فنون ومشاهير

نهلة توفيق تطمئن الجمهور: هاني شاكر يحتاج فقط للراحة بعد العملية

Lebanon 24
11-01-2026 | 08:45
طمأنت السيدة نهلة توفيق زوجة الفنان الكبير هاني شاكر، الجمهور من خلال اليوم السابع وذلك على الحالة الصحية لـ أمير الغناء العربي، حيث قالت إن الفنان هاني شاكر في المنزل ويتلقى العلاج والمتابعة مع الأطباء وحالته مستقرة وكل ما يحتاجه هو الراحة فقط.

وأكدت نهلة توفيق أن هاني شاكر خضع لجراحة في أحدى الفقرات بالعمود الفقري، وأن العلمية ليست خطيرة مثلما تهول بعض المواقع الإليكترونية ولكنه يحتاج للراحة ليعود لجمهوره من جديد.



 
