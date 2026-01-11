نهلة توفيق تطمئن الجمهور: هاني شاكر يحتاج فقط للراحة بعد العملية

طمأنت توفيق زوجة الفنان الكبير ، الجمهور من خلال اليوم السابع وذلك على الحالة الصحية لـ أمير الغناء العربي، حيث قالت إن الفنان هاني شاكر ويتلقى العلاج والمتابعة مع الأطباء وحالته مستقرة وكل ما يحتاجه هو الراحة فقط.



وأكدت أن هاني شاكر خضع لجراحة في أحدى الفقرات بالعمود الفقري، وأن العلمية ليست خطيرة مثلما تهول بعض المواقع الإليكترونية ولكنه يحتاج للراحة ليعود لجمهوره من جديد.











