مكياج أحمر وستايل شتوي… ساندرا رزق تتألق بإطلالة عصرية

ظهرت السابقة ساندرا رزق بـلوك جريء وأنيق جمع بين المكياج القوي والستايل العصري.واعتمدت رزق أحمر شفاه بارز باللون الأحمر مع مكياج ناعم نسبيًا للعينين، ما أضفى توازنًا لافتًا على ملامحها، فيما انسدل شعرها الأشقر بأسلوب بسيط زاد الإطلالة نعومة وأناقة.أما من ناحية الأزياء، فاختارت سترة داكنة مع كنزة مخططة، في مزيج عكس ذوقًا عصريًا وشتويًا أنيقًا، لتؤكد مرة جديدة حضورها القوي وخياراتها الجمالية الجريئة.وقد لاقت الإطلالة تفاعلًا واسعًا وإشادات من المتابعين الذين أثنوا على جمالها وثقتها بنفسها، معتبرين أن هذا اللوك يكرّس مكانتها كإحدى أيقونات الأناقة على .