بعد والده.. الموت يفجع محمد رمضان

أعلن الفنان عبر حسابه الخاص على " " عن رحيل خاله، والذي وصفه بالصديق، وذلك بعد فترة قليلة من رحيل والده.



ونشر صورة تجمعه بخاله الراحل وكتب تعليقًا رثاه فيه بكلمات مؤثرة قال فيها: "إنا لله وإنا اليه راجعون توفي إلى رحمة الله خالي وصديقي وحبيبي ، أسألكم الدعاء لله".



وجاء رحيل خال محمد رمضان بعد أيام قليلة من رحيل والده، حيث كان رمضان قد أعلن عن وفاة والده من خلال منشور كتبه على صفحاته عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة قال فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل الى رحمة الله تعالى والدي الحبيب وتقام صلاة الجنازة عقب بمسجد المهندسين ثم الدفن في مقابر 6 أكتوبر اللهم اسكنه فسيح جناتك"

