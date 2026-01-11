تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
بعد والده.. الموت يفجع محمد رمضان
Lebanon 24
11-01-2026
|
14:00
أعلن الفنان
محمد رمضان
عبر حسابه الخاص على "
فيسبوك
" عن رحيل خاله، والذي وصفه بالصديق، وذلك بعد فترة قليلة من رحيل والده.
ونشر
رمضان
صورة تجمعه بخاله الراحل وكتب تعليقًا رثاه فيه بكلمات مؤثرة قال فيها: "إنا لله وإنا اليه راجعون توفي إلى رحمة الله خالي وصديقي وحبيبي
مصطفى أحمد
عبد المحسن
، أسألكم الدعاء لله".
وجاء رحيل خال محمد رمضان بعد أيام قليلة من رحيل والده، حيث كان رمضان قد أعلن عن وفاة والده من خلال منشور كتبه على صفحاته عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة قال فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل الى رحمة الله تعالى والدي الحبيب وتقام صلاة الجنازة عقب
صلاة الجمعة
بمسجد
مصطفى محمود
المهندسين ثم الدفن في مقابر 6 أكتوبر اللهم اسكنه فسيح جناتك"
