بعد خضوعه لعملية جراحية طارئة.. اليكم آخر مستجدات الوضع الصحي لهاني شاكر

حرص الفنان ، نقيب المهن الموسيقية، على طمأنة الجمهور، بشأن تطورات الحالة الصحية للفنان ، نقيب الموسيقيين السابق، الذي خضع لعملية جراحية في العمود الفقري بشكلٍ طارئ الأسبوع الماضي، مما اضطر لتأجيل عدد من حفلاته الغنائية إلى وقتٍ لاحق، لحين التماثل للشفاء.

كشف مصطفى كامل في بيانٍ صحفي، أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع هاني شاكر، مساء أمس السبت، امتد لأكثر من ساعة كاملة، في ضوء الاطمئنان على حالته الصحية، مؤكدًا أنّ الأخير يتمتع بحالة صحية جيدة، وسط تحسن ملحوظ، متمنيًا له دوام العافية والعودة القريبة لنشاطه الفني.

وشهدت المكالمة استرجاعًا لسنوات طويلة من النجاحات الفنية التي جمعت ، حيث اتفقا على تقديم أغنيتين جديدتين للجمهور خلال الفترة المقبلة، في تعاون جديد بعد سلسلة من الأعمال الناجحة التي قدماها سويًا، منها "ياريتنى"، "هنعيش"، "الحلم الجميل"، "سألتك "، "المفروض"، "سبتيني ليه"، "أنا عيني لحبيبي"، "أتكلم قول للعالم" وغيرها.

من جانبها، طمأنت الفنانة ، ، الجمهور بشأن تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، قائلة عبر حسابها على "فيس بوك": "أصدقائى وأحبائى وكل من تواصل معى وسألني، أحب أن أطمأنكم عن أخى الغالى الفنان الكبير هاني شاكر، أن حالته الصحية مستقرة بحمد الله، وقد خرج من المستشفى بعد تلقي العناية اللازمة".

وِأضافت: "هاني شاكر الآن في منزله يستكمل العلاج ويتبع تعليمات الأطباء التي أوصت بالراحة التامة في هذه الفترة.. أدعو الله له بتمام الشفاء والعافية، والعودة القريبة لجمهوره ومحبيه".

