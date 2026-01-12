تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير

"أنقذوها فوراً".. اعلامي يستنجد لمساعدة شيرين عبد الوهاب

Lebanon 24
12-01-2026 | 03:26
بعدما كشفت مصادر مطلعة أن المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب انتقلت بشكل سري للإقامة في منزل فنانة شهيرة أملاً في الخروج من محنتها الصحية والنفسية، دخل الإعلامي المصري عمرو أديب مجدداً على خط هذه القضية.
وأكد أديب في منشور على "إكس"، الاثنين، أنه لم يكن يبالغ حين دعا إلى إنقاذ شيرين فوراً.

كما أضاف أن صاحبة "جرح تاني" تحتاج إلى كل الدعم ووقوف الأصدقاء إلى جانبها في محنتها هذه.

وكان مصدر مقرب من النجمة المصرية كشف سابقاً في تصريحات للعربية.نت، أن شيرين كانت تعيش حالة من العزلة التامة داخل منزلها بمنطقة الشيخ زايد في محافظة الجيزة، حيث كانت تمكث بمفردها لفترات طويلة، ولا يرافقها سوى طاقم من العاملين، بعيداً عن صخب الأضواء وأعين الأصدقاء.
