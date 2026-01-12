"أنقذوها فوراً".. اعلامي يستنجد لمساعدة شيرين عبد الوهاب

بعدما كشفت مصادر مطلعة أن المطربة انتقلت بشكل سري للإقامة في منزل فنانة شهيرة أملاً في الخروج من محنتها الصحية والنفسية، دخل الإعلامي أديب مجدداً على خط هذه القضية.

وأكد أديب في منشور على "إكس"، الاثنين، أنه لم يكن يبالغ حين دعا إلى إنقاذ فوراً.



كما أضاف أن صاحبة "جرح تاني" تحتاج إلى كل الدعم ووقوف الأصدقاء إلى جانبها في محنتها هذه.



وكان مصدر مقرب من النجمة المصرية كشف سابقاً في تصريحات للعربية.نت، أن شيرين كانت تعيش حالة من العزلة التامة داخل منزلها بمنطقة الشيخ في محافظة ، حيث كانت تمكث بمفردها لفترات طويلة، ولا يرافقها سوى طاقم من العاملين، بعيداً عن صخب الأضواء وأعين الأصدقاء.