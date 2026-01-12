تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير

من جديد... فنان عربيّ شهير يُصاب بوعكة صحيّة مفاجئة (صورة)

Lebanon 24
12-01-2026 | 05:09
Doc-P-1467320-639038167643619296.jpg
Doc-P-1467320-639038167643619296.jpg photos 0
أعلن الفنان المصري محمد منير عن تأجيل حفله الغنائي المقرّر في دبي، والذي كان سيجمعه مع مغني الراب المصري ويجز، نتيجة تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.
وقال منير عبر خاصية "ستوري" على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك": "إلى جمهوري الحبيب تم تأجيل حفل أرينا بدبي المقرر إقامته يوم 17 كانون الثاني 2026 لظروف طارئة خارجة عن إرادتي (نزلة شعبية)".
 
 
وأضاف أن موعد الحفل الجديد سيتم الإعلان عنه قريبًا. (ارم نيوز)
 
 
 
منشور <a class='entities-links' href='/entity/1158165186/محمد-منير/ar/1?utm_term=PublicFigures-محمد-منير&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-محمد-منير&id=28218&catid=0&pagetype=PublicFigures'>محمد منير</a>
 
 
