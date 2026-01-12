تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير

معلومات جديدة عن شيرين عبدالوهاب... نُقِلَت إلى سويسرا بعد تدهور وضعها الصحيّ

Lebanon 24
12-01-2026 | 09:55
أكدت مصادر مقربة من شيرين عبدالوهاب، أنّ "الفنانة المصريّة تُعاني حالياً من التهاب رئوي حاد أدى إلى تدهور حالتها وابتعادها مؤقتا عن النشاط الفني".

وأضافت المصادر أنّ "شيرين سبق أن سافرت إلى سويسرا في الفترة الأخيرة لتلقي علاج مكثف في مصح نفسيّ بلغت تكلفته أكثر من 500 ألف دولار".

ولفتت إلى أن "تلك الخطوة جاءت في محاولة لدعم استقرار حالتها النفسية، وسط متابعة دقيقة من فريق طبي متخصص، إلا أن هذه الرحلة لم تكلّل بالنجاح، فاضطرت للعودة إلى مصر". (ارم نيوز)
 
 
 
