معلومات جديدة عن شيرين عبدالوهاب... نُقِلَت إلى سويسرا بعد تدهور وضعها الصحيّ

أكدت مصادر مقربة من ، أنّ "الفنانة المصريّة تُعاني حالياً من التهاب رئوي حاد أدى إلى تدهور حالتها وابتعادها مؤقتا عن النشاط الفني".



وأضافت المصادر أنّ " سبق أن سافرت إلى في الفترة الأخيرة لتلقي علاج مكثف في مصح نفسيّ بلغت تكلفته أكثر من 500 ألف دولار".



ولفتت إلى أن "تلك الخطوة جاءت في محاولة لدعم استقرار حالتها النفسية، وسط متابعة دقيقة من فريق طبي متخصص، إلا أن هذه الرحلة لم تكلّل بالنجاح، فاضطرت للعودة إلى مصر". (ارم نيوز)

Advertisement