تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
13
o
طرابلس
13
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
-4
o
بشري
7
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
معلومات جديدة عن شيرين عبدالوهاب... نُقِلَت إلى سويسرا بعد تدهور وضعها الصحيّ
Lebanon 24
12-01-2026
|
09:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت مصادر مقربة من
شيرين عبدالوهاب
، أنّ "الفنانة المصريّة تُعاني حالياً من التهاب رئوي حاد أدى إلى تدهور حالتها وابتعادها مؤقتا عن النشاط الفني".
وأضافت المصادر أنّ "
شيرين
سبق أن سافرت إلى
سويسرا
في الفترة الأخيرة لتلقي علاج مكثف في مصح نفسيّ بلغت تكلفته أكثر من 500 ألف دولار".
ولفتت إلى أن "تلك الخطوة جاءت في محاولة لدعم استقرار حالتها النفسية، وسط متابعة دقيقة من فريق طبي متخصص، إلا أن هذه الرحلة لم تكلّل بالنجاح، فاضطرت للعودة إلى مصر". (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لا معلومات عن وضعها الصحيّ... أين شيرين عبد الوهاب؟
Lebanon 24
لا معلومات عن وضعها الصحيّ... أين شيرين عبد الوهاب؟
12/01/2026 20:44:50
12/01/2026 20:44:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تدهور وضعها الصحيّ وعزلها داخل المستشفى... فنانة عربيّة بارزة في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
بعد تدهور وضعها الصحيّ وعزلها داخل المستشفى... فنانة عربيّة بارزة في ذمة الله (صورة)
12/01/2026 20:44:50
12/01/2026 20:44:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنتها أطلقت نداء إستغاثة... نقل فنانة قديرة إلى العناية المركّزة بعد تدهور وضعها الصحيّ
Lebanon 24
إبنتها أطلقت نداء إستغاثة... نقل فنانة قديرة إلى العناية المركّزة بعد تدهور وضعها الصحيّ
12/01/2026 20:44:50
12/01/2026 20:44:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد نقلها إلى المستشفى... ماذا كشفت الفنانة نورهان شعيب عن وضعها الصحيّ؟
Lebanon 24
بعد نقلها إلى المستشفى... ماذا كشفت الفنانة نورهان شعيب عن وضعها الصحيّ؟
12/01/2026 20:44:50
12/01/2026 20:44:50
Lebanon 24
Lebanon 24
شيرين عبدالوهاب
عبدالوهاب
شيرين عبد
ارم نيوز
شيري
مصري
قد يعجبك أيضاً
بعد توقيفه... إطلاق سراح ممثل تركيّ شهير وهذا أوّل تعليق له
Lebanon 24
بعد توقيفه... إطلاق سراح ممثل تركيّ شهير وهذا أوّل تعليق له
07:42 | 2026-01-12
12/01/2026 07:42:21
Lebanon 24
Lebanon 24
نزل سريعاً عن المسرح... شاهدوا ما فعله الشامي بسبب طفلة (فيديو)
Lebanon 24
نزل سريعاً عن المسرح... شاهدوا ما فعله الشامي بسبب طفلة (فيديو)
06:44 | 2026-01-12
12/01/2026 06:44:05
Lebanon 24
Lebanon 24
من جديد... فنان عربيّ شهير يُصاب بوعكة صحيّة مفاجئة (صورة)
Lebanon 24
من جديد... فنان عربيّ شهير يُصاب بوعكة صحيّة مفاجئة (صورة)
05:09 | 2026-01-12
12/01/2026 05:09:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنقذوها فوراً".. اعلامي يستنجد لمساعدة شيرين عبد الوهاب
Lebanon 24
"أنقذوها فوراً".. اعلامي يستنجد لمساعدة شيرين عبد الوهاب
03:26 | 2026-01-12
12/01/2026 03:26:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. ديانا فاخوري تحتفل بعيد ميلاد ابنها
Lebanon 24
بالصور.. ديانا فاخوري تحتفل بعيد ميلاد ابنها
01:02 | 2026-01-12
12/01/2026 01:02:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في المطار... هذا ما حصل مع طائرة بعد هبوطها
Lebanon 24
في المطار... هذا ما حصل مع طائرة بعد هبوطها
10:24 | 2026-01-12
12/01/2026 10:24:11
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تعيد ضبط الشارع وتلوّح بالردع الإقليمي
Lebanon 24
إيران تعيد ضبط الشارع وتلوّح بالردع الإقليمي
15:00 | 2026-01-11
11/01/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العاصفة سترتفع حدّتها... وطلب عاجل للمتوجّهين إلى المناطق الجبليّة
Lebanon 24
العاصفة سترتفع حدّتها... وطلب عاجل للمتوجّهين إلى المناطق الجبليّة
10:44 | 2026-01-12
12/01/2026 10:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
في مدرسة لبنانية.. طالب طعن زميله
Lebanon 24
في مدرسة لبنانية.. طالب طعن زميله
03:47 | 2026-01-12
12/01/2026 03:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الكهرباء... توقّف معمليّ دير عمار والزهراني عن العمل
Lebanon 24
آخر خبر عن الكهرباء... توقّف معمليّ دير عمار والزهراني عن العمل
06:24 | 2026-01-12
12/01/2026 06:24:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
07:42 | 2026-01-12
بعد توقيفه... إطلاق سراح ممثل تركيّ شهير وهذا أوّل تعليق له
06:44 | 2026-01-12
نزل سريعاً عن المسرح... شاهدوا ما فعله الشامي بسبب طفلة (فيديو)
05:09 | 2026-01-12
من جديد... فنان عربيّ شهير يُصاب بوعكة صحيّة مفاجئة (صورة)
03:26 | 2026-01-12
"أنقذوها فوراً".. اعلامي يستنجد لمساعدة شيرين عبد الوهاب
01:02 | 2026-01-12
بالصور.. ديانا فاخوري تحتفل بعيد ميلاد ابنها
23:00 | 2026-01-11
بعد خضوعه لعملية جراحية طارئة.. اليكم آخر مستجدات الوضع الصحي لهاني شاكر
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
12/01/2026 20:44:50
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
12/01/2026 20:44:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
12/01/2026 20:44:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24