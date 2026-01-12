بعد انتقادات واسعة... إعلامي شهير جدًا يقدّم اعتذارًا على الهواء مباشرة

قدّم الإعلامي المصري المعروف اعتذارًا صريحًا ومباشرًا على الهواء، بعد موجة كبيرة من الانتقادات التي واجهها إثر حلقة السبت الماضي، بسبب تناوله حادثًا مروريًا مأساويًا في محافظة أسفر عن وفاة 11 عاملاً.



وأوضح أديب أن الخطأ حدث نتيجة عدم قدرته على متابعة الخبر الحزين بشكل مباشر أثناء البث، إذ انشغل في تلك اللحظة بمتابعة تقدم النجم في مباراة مهمة للمنتخب أمام في ربع أمم إفريقيا، دون وعي بتوقيت عرض الخبر المأساوي.



وقال أديب في تعليقه: "بالأمس ارتكبت خطأ غير مقصود ولكنه يعود إلى عدم القدرة في لحظة الهواء على متابعة الخبر الحزين لوفاة 11 عاملا على طريق المنيا وانشغالي دون تفكير في هدف التقدم لمحمد صلاح".



وتابع عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أقدم الاعتذار لأهالي المتوفين والاعتذار واجب لكل المشاهدين، فبعد كل هذه الأعوام مازال الهواء له فلتاته، عزائي الوحيد إني قمت بالاتصال مرة أخرى وغطيت الخبر المفجع، أخطأت واعتذر مرة أخرى".



وأثار الخطأ في الحلقة السابقة موجة واسعة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، إذ رأى كثيرون أن ترتيب الأولويات في تقديم الأخبار كان خاطئًا، خصوصًا عند عرض خبر وفاة مأساوية لعمال مصريين بجانب تغطية رياضية.



شهدت محافظة المنيا في صعيد مصر يوم السبت حادثًا مروعًا نتيجة تصادم بين سيارة ربع نقل تقل عمال محاجر وسيارة نقل أخرى الصحراوي، ما أسفر عن وفاة 11 شخصًا وإصابة 9 آخرين.



تزامن هذا الحادث مع مباراة المنتخب المصري أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، والتي انتهت بفوز بنتيجة 3-2.



وأثناء حلقة عمرو أديب، وبينما كان يتلقى مكالمة هاتفية تحتوي على تفاصيل الحادث وعدد الضحايا، تحول فجأة للاحتفال بالهدف الثالث للمنتخب الذي أحرزه قائد الفراعنة محمد صلاح. (روسيا اليوم)

