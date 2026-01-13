"اتقوا الله".. شقيق شيرين عبد الوهاب برسالة مُفاجئة وهذا ما كشفه عنها (صورة)

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
مع تزايد المخاوف بشأن الحالة الصحية للفنانة
المصرية
شيرين عبد الوهاب
، نشر شقيقها رسالة حادّة عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، انتقد فيها بشدة بعض
وسائل الإعلام
وقطاع من الجمهور، مؤكدًا أن الفنانة تتعرض لهجوم غير مبرر يهدف إلى تصويرها بصورة سيئة.
وقال شقيق
شيرين
في منشور عبر حسابه على
فيسبوك
: "الصحافة زبالة، والإعلاميون زبالة، والفانز زبالة، والناس كلها عموماً أصبحت زبالة. كل هؤلاء يريدون أن تظهر شيرين بصورة سيئة. وأضاف: الناس تهاجم كل من يحاول مساعدتها ويتحدثون بلا توقف فقط للحصول على لقطة إعلامية، لا أكثر."
وأضاف":"هؤلاء المساعدون عشرة وعيش وملح، جيدون وناجحون ومخلصون، وقد أثبتوا أنفسهم في أعمالهم وأفعالهم. لو كانوا كما تصورونهم، لما حققوا النجاح، ولما أثروا في حياة الآخرين، ولكنهم كذلك منذ سنوات."
وتابع موجّهًا رسالة للجمهور: "اتقوا الله واتركوها وشأنها، واتركوا الناس الذين يحبونها ويقدمون لها الدعم. ومن المعروف من يقف وراء كل هذا، هو من لا يريد لها الخير إطلاقًا، ولا يريد لأي أحد أن يقدم لها المساعدة. حسبي الله ونعم الوكيل."
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المخاوف حول الحالة الصحية والمعنوية لشيرين بعد ما أثيرت أنباء عن تدهور حالتها النفسية وابتعادها عن النشاط الفني خلال الفترة الماضية.
