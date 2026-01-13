في رمضان 2026.. الإعلامي جورج قرداحي عائد!

في 2026، من المقرر ان يعود الإعلامي إلى الشاشة عبر الموسم الثالث من برنامج "الملياردير" بجائزة مالية كبرى.وكشف عبر حسابه على "إنستغرام" عودته إلى المنافسة التلفزيونية في الموسم الرمضاني لعام 2026 من خلال تقديم الموسم الثالث من برنامج "الملياردير" والمقرر عرضه على شاشة قناة "الرابعة" .ونشر قرداحي مقطع فيديو صُوّر داخل استوديو التصوير، أوضح فيه بدء تسجيل حلقات "الملياردير"، معربًا عن سعادته بالتواجد في ، ولقاء فريق العمل، ومشيدًا بالجهد المبذول في الإعداد والإخراج.وقال: "بدأنا بتسجيل برنامج الملياردير، سعيد أن أكون بين الأهل والحبايب في العراق، وسعيد أكثر بفريق العمل الذي يقوم بعمله على أكمل وجه في الإعداد والإخراج، وانتظرونا مع بداية شهر رمضان المبارك."وتبلغ قيمة في البرنامج مليار ، بما يعادل نحو 660 ألف دولار أميركي.