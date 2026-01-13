تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

في رمضان 2026.. الإعلامي جورج قرداحي عائد!

Lebanon 24
13-01-2026 | 02:20
A-
A+
Doc-P-1467745-639038931468995348.jpg
Doc-P-1467745-639038931468995348.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في رمضان 2026، من المقرر ان يعود الإعلامي جورج قرداحي إلى الشاشة عبر الموسم الثالث من برنامج "الملياردير" بجائزة مالية كبرى.

وكشف قرداحي عبر حسابه على "إنستغرام" عودته إلى المنافسة التلفزيونية في الموسم الرمضاني لعام 2026 من خلال تقديم الموسم الثالث من برنامج "الملياردير" والمقرر عرضه على شاشة قناة "الرابعة" العراقية.

ونشر قرداحي مقطع فيديو صُوّر داخل استوديو التصوير، أوضح فيه بدء تسجيل حلقات "الملياردير"، معربًا عن سعادته بالتواجد في العراق، ولقاء فريق العمل، ومشيدًا بالجهد المبذول في الإعداد والإخراج.

وقال: "بدأنا بتسجيل برنامج الملياردير، سعيد أن أكون بين الأهل والحبايب في العراق، وسعيد أكثر بفريق العمل الذي يقوم بعمله على أكمل وجه في الإعداد والإخراج، وانتظرونا مع بداية شهر رمضان المبارك."

وتبلغ قيمة الجائزة الكبرى في البرنامج مليار دينار عراقي، بما يعادل نحو 660 ألف دولار أميركي. 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
محمد رمضان يفتتح 2026 برسالة لجمهوره
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24
انسحاب مفاجئ لغادة عبد الرازق من رمضان ٢٠٢٦
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24
أمل بوشوشة تستعد لمسلسل "أولاد الراعي" في رمضان 2026
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"السوريون الأعداء" ينضم إلى دراما رمضان 2026
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الجائزة الكبرى

جورج قرداحي

العراقية

العراقي

الرمضان

العراق

ون بين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:15 | 2026-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:49 | 2026-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:01 | 2026-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
05:15 | 2026-01-13
Lebanon24
03:49 | 2026-01-13
Lebanon24
00:01 | 2026-01-13
Lebanon24
23:00 | 2026-01-12
Lebanon24
16:00 | 2026-01-12
Lebanon24
14:00 | 2026-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24