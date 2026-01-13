تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
13
o
بيروت
12
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
3
o
زحلة
4
o
بعلبك
0
o
بشري
6
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
فنون ومشاهير
في رمضان 2026.. الإعلامي جورج قرداحي عائد!
Lebanon 24
13-01-2026
|
02:20
في
رمضان
2026، من المقرر ان يعود الإعلامي
جورج قرداحي
إلى الشاشة عبر الموسم الثالث من برنامج "الملياردير" بجائزة مالية كبرى.
وكشف
قرداحي
عبر حسابه على "إنستغرام" عودته إلى المنافسة التلفزيونية في الموسم الرمضاني لعام 2026 من خلال تقديم الموسم الثالث من برنامج "الملياردير" والمقرر عرضه على شاشة قناة "الرابعة"
العراقية
.
ونشر قرداحي مقطع فيديو صُوّر داخل استوديو التصوير، أوضح فيه بدء تسجيل حلقات "الملياردير"، معربًا عن سعادته بالتواجد في
العراق
، ولقاء فريق العمل، ومشيدًا بالجهد المبذول في الإعداد والإخراج.
وقال: "بدأنا بتسجيل برنامج الملياردير، سعيد أن أكون بين الأهل والحبايب في العراق، وسعيد أكثر بفريق العمل الذي يقوم بعمله على أكمل وجه في الإعداد والإخراج، وانتظرونا مع بداية شهر رمضان المبارك."
وتبلغ قيمة
الجائزة الكبرى
في البرنامج مليار
دينار
عراقي
، بما يعادل نحو 660 ألف دولار أميركي.
