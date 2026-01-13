أخبار مُفاجئة.. هل تنفصل بطلة مسلسل "المدينة البعيدة" عن العمل قريبا؟

كشفت الممثلة سينام أونسال بطلة مسلسل "المدينة البعيدة " في تصريحات لأحد المواقع الإلكترونية التركية أنها لا تشبه شخصية "عليا التي تجسدها في العمل ولا تستطيع تحمل منزل خالٍ من التفاهم كما أنها لا تحب الدراما في حياتها الواقعية، بل تحب الراحة والاجواء العائلية المتفاهمة.



وأشارت إلى ان شخصية "صداقات" لا يمكن التعامل معها تماما في الواقع فهي شخصية لا يمكن تحملها حتى أننا أرهقنا من تصرفاتها بالمسلسل".



إلى ذلك، يتردد أن شخصية "عاليا آلبورا" ستنفصل عن أحداث مسلسل المدينة البعيدة في الحلقات المقبلة بعد تسريب بعض المشاهد التي تتضمن تعرضها للإصابة بطلقة نارية من قبل "صداقات " خاصة بعد انتشار توتر العلاقة بينها وبين الممثل بورتش كومبتلي الذي يجسد شخصية ضمن أحداث المسلسل.



ولكن بعض المواقع التركية الإلكترونية نفت الخبر، كاشفة أن هناك نية لتقديم موسم ثالث من المسلسل في الفترة المقبلة.

