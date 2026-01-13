تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
13
o
بيروت
11
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
10
o
النبطية
4
o
زحلة
1
o
بعلبك
1
o
بشري
5
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
فنون ومشاهير
أخبار مُفاجئة.. هل تنفصل بطلة مسلسل "المدينة البعيدة" عن العمل قريبا؟
Lebanon 24
13-01-2026
|
03:49
كشفت الممثلة
التركية
سينام أونسال بطلة مسلسل "المدينة البعيدة " في تصريحات لأحد المواقع الإلكترونية التركية أنها لا تشبه شخصية "عليا التي تجسدها في العمل ولا تستطيع تحمل منزل خالٍ من التفاهم كما أنها لا تحب الدراما في حياتها الواقعية، بل تحب الراحة والاجواء العائلية المتفاهمة.
وأشارت إلى ان شخصية "صداقات" لا يمكن التعامل معها تماما في الواقع فهي شخصية لا يمكن تحملها حتى أننا أرهقنا من تصرفاتها بالمسلسل".
إلى ذلك، يتردد أن شخصية "عاليا آلبورا" ستنفصل عن أحداث مسلسل المدينة البعيدة في الحلقات المقبلة بعد تسريب بعض المشاهد التي تتضمن تعرضها للإصابة بطلقة نارية من قبل "صداقات " خاصة بعد انتشار توتر العلاقة بينها وبين الممثل بورتش كومبتلي
أوغلو
الذي يجسد شخصية
بوران
ضمن أحداث المسلسل.
ولكن بعض المواقع التركية الإلكترونية نفت الخبر، كاشفة أن هناك نية لتقديم موسم ثالث من المسلسل في الفترة المقبلة.
