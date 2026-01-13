إعلاميّ عربيّ شهير... مصدر مُقرّب منه يُعلّق على شائعات طالته (صورة)

نفى مصدر مقرب من الكاتب والإعلامي المصري الشائعات بشأن وفاته، وأكّد أنّ الأخبار المتداولة عارية تماما عن الصحة.



وقال المصدر إن يتمتع بحالة صحية جيدة، وهو موجود حاليا في منزله وسط أسرته.

وأوضح أنّ "هذه ليست المرة الأولى التي تُثار فيها شائعات حول عيسى". (روسيا اليوم)