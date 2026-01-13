بعد صراع طويل مع المرض... وفاة ممثل عربيّ قدير (صورة)

توفي الفنان المسرحي خليل بوزحزح في ولاية ، بعد صراع طويل مع المرض، تاركًا خلفه إرثًا فنيًّا زاخرًا بالأعمال المسرحية والتلفزيونية.



إلى جانب أعماله المسرحية، كان له حضور بارز في الدراما التلفزيونية، إذ شارك في العديد من المسلسلات المميزة مثل "دالة"، "شاري"، "رمضانيات"، و"باب الرأي"؛ ما جعل له قاعدة جماهيرية واسعة في . (ارم نيوز)

