فنون ومشاهير
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة ممثل عربيّ قدير (صورة)
Lebanon 24
13-01-2026
|
06:40
photos
0
توفي الفنان المسرحي
الجزائري
خليل بوزحزح في ولاية
قسنطينة
، بعد صراع طويل مع المرض، تاركًا خلفه إرثًا فنيًّا زاخرًا بالأعمال المسرحية والتلفزيونية.
إلى جانب أعماله المسرحية، كان له حضور بارز في الدراما التلفزيونية، إذ شارك في العديد من المسلسلات المميزة مثل "دالة"، "شاري"، "رمضانيات"، و"باب الرأي"؛ ما جعل له قاعدة جماهيرية واسعة في
الجزائر
. (ارم نيوز)
