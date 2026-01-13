القرار صدر اليوم... إلزام فنان بدفع تكاليف إضافيّة لطليقته زينة

قضت محكمة استئناف الأسرة ، بإلزام الفنان بدفع 30 ألف جنيه شهرياً كأجرة خدم لصالح الفنانة زينة، وذلك في دعوى جديدة أقامتها الأخيرة على خلفية الارتفاع المتزايد في تكاليف المعيشة.



ويأتي الحكم بعد أن قبلت محكمة مستأنف الأسرة استئناف أحمد عز على الحكم الصادر من محكمة أسرة ، والذي كان يلزمه بدفع 80 ألف جنيه شهرياً نفقة شاملة لطفلَيْه التوأم من زينة.



وقررت المحكمة تخفيض قيمة النفقة الشهرية إلى 60 ألف جنيه، مع الإبقاء على الفنان بسداد أجرة الخدم بشكل منفصل، معتبرة أن أجرة الخدم تُعد بنداً مستقلًا عن النفقة الأساسية. (الامارات 24)

