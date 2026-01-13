تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بحث
فنون ومشاهير
القرار صدر اليوم... إلزام فنان بدفع تكاليف إضافيّة لطليقته زينة
Lebanon 24
13-01-2026
|
07:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
قضت محكمة استئناف الأسرة
العليا في مصر
، بإلزام الفنان
أحمد عز
بدفع 30 ألف جنيه شهرياً كأجرة خدم لصالح الفنانة زينة، وذلك في دعوى جديدة أقامتها الأخيرة على خلفية الارتفاع المتزايد في تكاليف المعيشة.
ويأتي الحكم بعد أن قبلت محكمة مستأنف الأسرة استئناف أحمد عز على الحكم الصادر من محكمة أسرة
مدينة نصر
، والذي كان يلزمه بدفع 80 ألف جنيه شهرياً نفقة شاملة لطفلَيْه التوأم من زينة.
وقررت المحكمة تخفيض قيمة النفقة الشهرية إلى 60 ألف جنيه، مع الإبقاء على
التزام
الفنان بسداد أجرة الخدم بشكل منفصل، معتبرة أن أجرة الخدم تُعد بنداً مستقلًا عن النفقة الأساسية. (الامارات 24)
العليا
العلي
ساسي
تابع
