إصابة إبنة مُقدّمة برامج لبنانيّة بفيروس "أصعب من كورونا": أنا بالمستشفى شي بوجع القلب

أعلنت مُقدّمة البرامج ، أنّ ابنتها البالغة من العمر سنة، دخلت إلى المستشفى بعد إصابتها بفيروس "rsv".

وقالت إنّ يصيب الأطفال، دعت إلى إقفال المدارس والجامعات وأماكن العمل، جراء إنتشار الفيروس بشكلٍ كبير.

وأشارت إلى أنّ الفيروس أصعب من " "، وتابعت: "انا حاليا بالمستشفى مع بنتي وعم شوف الحالات اللي موجودة هون كبار وصغار شي بوجع القلب".

ونشرت زلزلي صورة لابنتها الصغيرة، علّقت عليها قائلة "الحمدلله"، في إشارة إلى تحسّن وضعها الصحيّ.