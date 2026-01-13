بعد خضوعه لعمليّة جراحيّة وإلغاء حفله مع فنان لبنانيّ... أوّل تعليق من هاني شاكر

كشف الفنان عن تطورات حالته الصحية، بعد خضوعه لعملية جراحية في العمود الفقري.



وأعلن شاكر أنّ "حالته الصحية تحسّنت عن السابق"، وشكر كل مَن سأل عنه.



كما وجّه رسالة الى الفنان ، بعد تأجيل حفلهما في بسبب الأزمة الصحية التي تعرّض لها أخيراً، شكره فيها على تعاطفه معه ومشاعره النبيلة، وأشار إلى أنه يتشوّق للقائه في الحفل. (لها)