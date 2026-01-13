تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
بعد خضوعه لعمليّة جراحيّة وإلغاء حفله مع فنان لبنانيّ... أوّل تعليق من هاني شاكر
Lebanon 24
13-01-2026
|
09:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الفنان
هاني شاكر
عن تطورات حالته الصحية، بعد خضوعه لعملية جراحية في العمود الفقري.
وأعلن شاكر أنّ "حالته الصحية تحسّنت عن السابق"، وشكر كل مَن سأل عنه.
كما وجّه رسالة الى الفنان
وائل جسار
، بعد تأجيل حفلهما في
أبو ظبي
بسبب الأزمة الصحية التي تعرّض لها أخيراً، شكره فيها على تعاطفه معه ومشاعره النبيلة، وأشار إلى أنه يتشوّق للقائه في الحفل. (لها)
