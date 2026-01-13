تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
متورّط في تعاطي المخدرات... توقيف فنان ومُقدّم برنامج "من سيربح المليون؟" التركيّ
Lebanon 24
13-01-2026
|
10:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوقفت الشرطة
التركية
الفنان الشهير ومقدم برنامج "من سيربح المليون؟" التلفزيوني
التركي
أوكتاي كاينارجا، ضمن حملة واسعة لمكافحة المخدرات، تستهدف مشاهير الفن والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
واقتادت الشرطة كاينارجا مع مشتبه بهم آخرين، إلى قيادة الدرك في مدينة إسطنبول، بعد خضوعهم لفحوصات طبية.
ويواجه كاينارجا تهم "حيازة المخدرات للاستخدام الشخصي"، و"تسهيل تعاطي المخدرات".
وسيتمّ البتّ بهذه التهم في حال صدور نتائج إيجابيّة للفحص الطبي لعينات
الدم
والشعر التي تستغرق عدة أيام. (ارم نيوز)
مواقع التواصل الاجتماعي
ارم نيوز
التركية
التركي
أوكتا
الترك
شاهي
تركي
