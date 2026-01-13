متورّط في تعاطي المخدرات... توقيف فنان ومُقدّم برنامج "من سيربح المليون؟" التركيّ

أوقفت الشرطة الفنان الشهير ومقدم برنامج "من سيربح المليون؟" التلفزيوني أوكتاي كاينارجا، ضمن حملة واسعة لمكافحة المخدرات، تستهدف مشاهير الفن والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.



واقتادت الشرطة كاينارجا مع مشتبه بهم آخرين، إلى قيادة الدرك في مدينة إسطنبول، بعد خضوعهم لفحوصات طبية.



ويواجه كاينارجا تهم "حيازة المخدرات للاستخدام الشخصي"، و"تسهيل تعاطي المخدرات".

وسيتمّ البتّ بهذه التهم في حال صدور نتائج إيجابيّة للفحص الطبي لعينات والشعر التي تستغرق عدة أيام. (ارم نيوز)