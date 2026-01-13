بريتني سبيرز تعلن توقفها عن الغناء في الولايات المتحدة

أحدثت تفاعلًا واسعًا بعدما نشرت رسالة مؤثرة عبر حسابها على «إنستغرام»، أعلنت فيها قرارًا حاسمًا يتعلق بمسيرتها الفنية، مؤكدة أنها لن تقدّم عروضًا في مجددًا، لأسباب وصفتها بـ«الحساسة للغاية».

وأرفقت منشورها بصورة لافتة لها على خشبة المسرح قرب بيانو أبيض، ما أثار فضول جمهورها وفتح باب التكهنات حول خطوتها المقبلة.

وكتبت : «لن أقدّم عروضًا في الولايات المتحدة مرة أخرى لأسباب حساسة للغاية»، من دون الخوض في تفاصيل إضافية، لكنها ألمحت إلى احتمال عودتها إلى الغناء خارج الولايات المتحدة، معربة عن رغبتها في إحياء حفلات في المتحدة وأستراليا. وأضافت: «أتمنى أن أكون جالسة على مقعد، أضع وردة حمراء في شعري، وأغنّي مع ابني في المملكة المتحدة وأستراليا قريبًا جدًا. إنه نجم كبير، وأنا متواضعة جدًا لوجودي إلى جانبه. بالتوفيق يا صغيري».

يُذكر أن سبيرز لم تقدّم أي عرض حي منذ تشرين الأول 2018، حين اختتمت جولتها «Piece of Me» في مدينة .

وكانت تستعد لإطلاق إقامتها الغنائية الثانية في لاس بعنوان «Domination» عام 2019، قبل أن تؤجلها ثم تبتعد عن الساحة الفنية لفترة. ورغم غيابها عن الحفلات، واصلت إصدار أعمال موسيقية جديدة، من بينها تعاونها مع إلتون جون في أغنية «Hold Me Closer» عام 2022، ومع will.i.am في أغنية «Mind Your Business» عام 2023.

ورغم خيبة أمل جمهورها في الولايات المتحدة، يفتح إعلان بريتني سبيرز الباب أمام احتمالات جديدة لعروض عالمية مستقبلية، ويعكس في الوقت نفسه تمسكها بالعائلة ومسار الشفاء الذي اختارته بعيدًا عن الأضواء.