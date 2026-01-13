تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المنسف الأردني يصبح طبق ويل سميث المفضل!

Lebanon 24
13-01-2026 | 16:55
أعرب النجم العالمي ويل سميث عن إعجابه الكبير بالمطبخ العربي، مُعلِنًا أن المنسف الأردني أصبح طبقَه العربي المفضل، خلال مشاركته في قمة المليار متابع المقامة في دبي. ولفت سميث الانتباه إلى أنه لم يذق لحم الخروف من قبل، لكن النكهة والتجربة تركتا لديه انطباعًا مميزًا.

وتحدث أيضًا عن عاداته الغذائية، موضحًا أن السوشي هو خياره المفضل بشكل عام، وأنه لو اضطر لتناول وجبة واحدة لفترة طويلة، فسيختار السوشي نظرًا لتنوعه وخفته.

ويواصل ويل سميث حضوره اللافت في دبي، حيث تصدّر مقاطع مصوّرة انتشرت على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة على تيك توك، مما زاد من تفاعل الجمهور مع مشاركته في القمة.

ويل سميث يرقص على أغنية أحمد سعد.. ويتصدر الترند
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 03:21:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ديما قندلفت وهوايتها المفضلة
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 03:21:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الارشاد الرسولي بعد 28 سنة...ماذا طبّق منه المسيحيون؟
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 03:21:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصناعة والتجارة الأردني يصل إلى بيروت على رأس وفد رسمي
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 03:21:09 Lebanon 24 Lebanon 24

