المنسف الأردني يصبح طبق ويل سميث المفضل!

أعرب عن إعجابه الكبير بالمطبخ العربي، مُعلِنًا أن المنسف أصبح طبقَه العربي المفضل، خلال مشاركته في قمة المليار متابع المقامة في دبي. ولفت الانتباه إلى أنه لم يذق لحم الخروف من قبل، لكن النكهة والتجربة تركتا لديه انطباعًا مميزًا.

وتحدث أيضًا عن عاداته الغذائية، موضحًا أن السوشي هو خياره المفضل ، وأنه لو اضطر لتناول وجبة واحدة لفترة طويلة، فسيختار السوشي نظرًا لتنوعه وخفته.

ويواصل ويل سميث حضوره اللافت في دبي، حيث تصدّر مقاطع مصوّرة انتشرت على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة على تيك توك، مما زاد من تفاعل الجمهور مع مشاركته في القمة.